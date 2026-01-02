Trump dice que abrió el espacio aéreo de Venezuela para permitir el regreso de migrantes

El jueves (29/01/2026), exactamente a dos meses de haber advertido a las aerolíneas comerciales que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse cerrado en su totalidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció, luego de una llamada con Delcy Rodríguez, que sería reabierto.

En una última actualización, a bordo del Air Force One, dijo el sábado (31/01/2026) en la noche que la decisión fue adoptada para permitir el regreso de migrantes venezolanos al país latino, con la esperanza de que algunos se queden y otros tantos puedan visitar a sus familias, a las que dijeron adiós en medio de la crisis política y económica que provocó el chavismo:

“Creo que Venezuela va a cambiar. Abrí el espacio aéreo de Venezuela para que la gente de Venezuela (en los Estados Unidos) pueda ir. Podrán regresar por primera vez, regresar a Venezuela y quizás quedarse. O, simplemente, regresar para ver a sus familias por un corto tiempo”.

Trump celebró que nuevos acuerdos petroleros se hayan cerrado, pero no reveló cuánto ganarán los Estados Unidos

También el sábado en la noche, el presidente Trump respondió a los reporteros cómo se dividirán las ganancias de los nuevos acuerdos petroleros de Venezuela, bajo supervisión de los Estados Unidos.

Según dijo: “No lo hemos discutido, pero nos llevamos muy bien con los líderes venezolanos, están haciendo un excelente trabajo. Vamos a vender mucho petróleo y nosotros nos llevaremos algo y ellos se llevarán mucho, les irá muy bien. Van a ganar más dinero que nunca y será beneficioso para nosotros. (El tema de la división) Lo analizaremos”.

Además, extendió una invitación a China para sumarse a la lista de países interesados en negociar el petróleo venezolano, pese a la rivalidad económica entre ambos: “No sé (si China recuperará todo el dinero que dejó en Venezuela), pero es bienvenida a entrar y hacer un gran negocio petrolero. Le damos la bienvenida a China. Ya hemos cerrado acuerdos. India viene y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Ya hemos cerrado el acuerdo, un concepto de acuerdo, y China es bienvenida a entrar y comprar petróleo”.