CANAL RCN
Internacional

Trump dice que abrió el espacio aéreo de Venezuela para permitir el regreso de migrantes

Desde que el republicano anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, aerolíneas comerciales suspendieron sus vuelos desde y hacia el país latino.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El jueves (29/01/2026), exactamente a dos meses de haber advertido a las aerolíneas comerciales que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse cerrado en su totalidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció, luego de una llamada con Delcy Rodríguez, que sería reabierto.

En una última actualización, a bordo del Air Force One, dijo el sábado (31/01/2026) en la noche que la decisión fue adoptada para permitir el regreso de migrantes venezolanos al país latino, con la esperanza de que algunos se queden y otros tantos puedan visitar a sus familias, a las que dijeron adiós en medio de la crisis política y económica que provocó el chavismo:

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países
RELACIONADO

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

“Creo que Venezuela va a cambiar. Abrí el espacio aéreo de Venezuela para que la gente de Venezuela (en los Estados Unidos) pueda ir. Podrán regresar por primera vez, regresar a Venezuela y quizás quedarse. O, simplemente, regresar para ver a sus familias por un corto tiempo”.

Trump celebró que nuevos acuerdos petroleros se hayan cerrado, pero no reveló cuánto ganarán los Estados Unidos

También el sábado en la noche, el presidente Trump respondió a los reporteros cómo se dividirán las ganancias de los nuevos acuerdos petroleros de Venezuela, bajo supervisión de los Estados Unidos.

Trump sugiere que habrá que “juntar las partes”, chavismo y oposición, para permitir la llegada de María Corina Machado a Venezuela
RELACIONADO

Trump sugiere que habrá que “juntar las partes”, chavismo y oposición, para permitir la llegada de María Corina Machado a Venezuela

Según dijo: “No lo hemos discutido, pero nos llevamos muy bien con los líderes venezolanos, están haciendo un excelente trabajo. Vamos a vender mucho petróleo y nosotros nos llevaremos algo y ellos se llevarán mucho, les irá muy bien. Van a ganar más dinero que nunca y será beneficioso para nosotros. (El tema de la división) Lo analizaremos”.

Además, extendió una invitación a China para sumarse a la lista de países interesados en negociar el petróleo venezolano, pese a la rivalidad económica entre ambos: “No sé (si China recuperará todo el dinero que dejó en Venezuela), pero es bienvenida a entrar y hacer un gran negocio petrolero. Le damos la bienvenida a China. Ya hemos cerrado acuerdos. India viene y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Ya hemos cerrado el acuerdo, un concepto de acuerdo, y China es bienvenida a entrar y comprar petróleo”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corea del Norte

Caída de Maduro envía un mensaje al dictador norcoreano Kim Jong Un, dice exdiplomático que huyó de Pyongyang

Donald Trump

Trump sugiere que habrá que “juntar las partes”, chavismo y oposición, para permitir la llegada de María Corina Machado a Venezuela

Estados Unidos

Ola invernal que deja 100 muertos en los Estados Unidos amenaza al sur del país: Florida, Georgia y las Carolinas bajo alerta

Otras Noticias

Artistas

Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"

Mientras Luis Alfonso se presentó en el concierto de homenaje para su colega y amigo, envió un mensaje directo para frenar la información falsa que circula en redes.

Ecuador

Aranceles del 30 % tensan el comercio entre Colombia y Ecuador desde este domingo

Entra en vigor la medida que impacta un intercambio de US$ 2.800 millones al año y profundiza el desequilibrio comercial entre ambos países.

Día sin carro

Día sin Carro y Moto en Bogotá este 5 de febrero: confirman vehículos que sí pueden circular

Cuidado personal

¿Por qué se genera sensibilidad dental ante estímulos sonoros, táctiles o visuales?

Lionel Messi

Juan Manuel Rengifo contó los detalles tras quedarse con la camiseta de Lionel Messi