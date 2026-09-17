Horóscopo de hoy: jueves 17 de septiembre de 2026
Este jueves 17 de septiembre, llega con una energía que invita a poner orden en asuntos pendientes, escuchar más la intuición y evitar decisiones impulsivas.
Noticias RCN
07:39 a. m.
El jueves 17 de septiembre de 2026 favorece las conversaciones sinceras, la reorganización de prioridades y la toma de decisiones después de analizar cuidadosamente las consecuencias.
La clave estará en no reaccionar de manera automática ya que observar primero permitirá detectar oportunidades que podrían pasar desapercibidas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El día podría comenzar con varias obligaciones acumuladas, pero tu capacidad para reaccionar rápidamente será una ventaja. En el trabajo, una propuesta inesperada puede llevarte a considerar un camino diferente al que tenías planeado. Antes de responder, revisa todos los detalles.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Una situación económica que parecía estancada podría empezar a moverse. Tal vez recibas una respuesta, un pago pendiente o una información que te permita organizar mejor tus próximos gastos. No será momento de gastar por emoción ya que será importante priorizar aquello que realmente necesitas.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La comunicación será tu herramienta más poderosa durante esta jornada. Podrás aclarar un malentendido, presentar una idea o convencer a alguien de apoyar un proyecto. Sin embargo, evita hablar antes de tener toda la información.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Podrías sentir la necesidad de proteger más tu espacio personal y alejarte temporalmente del ruido externo. No significa aislarte, sino darte tiempo para pensar antes de asumir nuevas responsabilidades.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu presencia llamará la atención este jueves, especialmente en ambientes laborales o sociales. Puede aparecer una oportunidad para liderar, presentar una propuesta o tomar una decisión importante. Utiliza esa confianza sin caer en enfrentamientos innecesarios.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El orden que has estado buscando podría comenzar a aparecer. Varias piezas de un problema empiezan a encajar y tendrás mayor claridad para decidir qué camino seguir. Confía en tu capacidad de análisis, pero evita exigir que todo sea perfecto antes de avanzar.
Libra (23 septiembre – 22 de octubre)
Este jueves podrías enfrentarte a una decisión en la que será imposible satisfacer a todo el mundo. Priorizar tus propias necesidades no significa ignorar a los demás. Busca equilibrio, pero establece límites claros.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intuición estará especialmente activa y podrías detectar rápidamente cuando una situación no encaja. Antes de actuar, confirma tus sospechas con hechos y evita sacar conclusiones apresuradas.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las ganas de cambiar de ambiente serán fuertes. Puede surgir una invitación, viaje, capacitación o proyecto que rompa con la rutina. Aunque la propuesta resulte atractiva, revisa cuidadosamente tiempos y responsabilidades antes de aceptar.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tus esfuerzos recientes pueden comenzar a mostrar resultados. Una persona con autoridad podría reconocer tu disciplina o confiarte una nueva responsabilidad. Será importante no cargar con tareas que realmente corresponden a otros.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Una idea poco convencional podría convertirse en la solución que necesitabas. No descartes alternativas simplemente porque otros no las entiendan de inmediato. Será un buen día para experimentar, aprender y buscar nuevas herramientas.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad estará elevada y captarás fácilmente el estado emocional de las personas que te rodean. Evita absorber preocupaciones ajenas como si fueran propias. Establecer límites será fundamental para conservar tu energía.
Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.