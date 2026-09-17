Así fue la reacción de Valentina Ferrer cuando le preguntaron por una presunta infidelidad de J Balvin

El mundo del entretenimiento se encuentra paralizado tras la más reciente declaración por parte de Valentina Ferrer, madre del hijo de J Balvin, al hacer oficial su ruptura sentimental con el artista.

La decisión se venía especulando desde varias semanas atrás ante la falta de apariciones del hombre en los videos de la argentina y algunas insinuaciones en las que esta dio like a comentarios específicos de sus fanáticos.

Ante la ola de especulaciones sobre las posibles causas que llevaron a que la pareja diera fin a su vínculo sentimental, internautas han desempolvado videos en los que se le observa a la pareja interactuando y en donde incluso la prensa cuestionó a la modelo para conocer una fecha tentativa de su matrimonio.

¿Cómo reaccionó Valentina Ferrer a la pregunta?

La semana de la moda en Nueva York ocupó gran parte de la agenda tanto de Valentina como de José Balvin. Ambos famosos se han destacado por su influencia dentro del mundo de la alta costura y en esta oportunidad su presencia tampoco fue la excepción.

El pasado 4 de septiembre, Ferrer impactó las redes sociales al mostrarse con un vestido corto, negro y brillante que dejó al descubierto sus hombros. Pese a que la mujer posó y manifestó prepararse para la fashion week, los encuentros con los medios no se hicieron esperar.

La prensa mexicana logró dar con la modelo en Monterrey y el cuestionamiento sobre los rumores de posible infidelidad no se hicieron esperar. La primera pregunta hizo relación a la posible boda entre ambos a lo que la mujer decidió guardar silencio y reír.

Pese a que sus asesores intervinieron al afirmar que no respondían muchas preguntas sobre su relación, la prensa continuó cuestionando por las afirmaciones que hizo una mujer identificada como Melanie.

Cabe recalcar que dicho nombre ha tomado mayor relevancia en las semanas más recientes, pues esta usuaria hizo declaraciones en redes en donde afirmó que sostuvo un romance con el antioqueño mientras Ferrer se encontraba en estado de embarazo.

La reacción de la argentina fue nula ya que guardó silencio y subió al vehículo que la estaba esperando en aquel instante.

Valentina Ferrer anunció el fin de su relación

El anuncio de la mujer ya se ha convertido en el centro de atención en decenas de medios en todo el mundo. La argentina tomó las historias de Instagram para dar a conocer que su relación había llegado a su fin al ser una decisión de mutuo acuerdo.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, afirmó.

Así mismo, la mujer reveló que actualmente se encuentran viviendo el proceso con tranquilidad y “agradecimiento profundo” a la compresión y respeto por el momento personal que se encuentran atravesando.