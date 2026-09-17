Ed Sheeran se queda sin teloneros y banda de apoyo para su gira tras renuncia masiva como apoyo a Macklemore

Un escándalo ha sacudido a la industria musical en las últimas horas debido a la exclusión definitiva del rapero estadounidense Macklemore de la gira de estadios 'The Loop Tour'' de Ed Sheeran por haber expresado públicamente su posición respecto al conflicto entre Palestina e Israel; "Palestina libre" fue la frase que el cantante dijo en el estadio de Nueva Jersey y que desató el conflicto.

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Macklemore, a través de un comunicado, dijo que Ed Sheeran le comunicó el ultimátum que el empresario Robert Kraft, dueño de uno de los estadios de la gira, le dio: si él seguía haciendo parte de la gira, cancelarían todos los conciertos programados; incluso se habría puesto de acuerdo con los dueños de otros estadios para que la decisión fuera definitiva.

"Nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad de decir la verdad sobre lo que pasó", expresó el rapero sobre la difícil situación que han tenido que vivir junto a Ed Sheeran en los últimos días; afirmó que tienen una amistad de más de 13 años, han tenido conversaciones delicadas y, a pesar del respeto mutuo, el desacuerdo en sus opiniones fue determinante para tomar caminos separados.

Respuesta de Ed Sheeran a comunicado de Macklemore

El artista británico, a través de Instagram, comunicó que la decisión final del retiro de Macklemore corresponde a los promotores de los conciertos y no a él, que aceptó la presencia del estadounidense en su gira debido al respeto artístico que le tiene; explicó que durante los últimos días intentó conciliar con Kraft y otros activistas, pero la decisión ya estaba tomada.

Respecto a los conciertos programados, destacó la importancia de continuar con la programación por respeto al público y al resto del equipo que depende de la realización de las presentaciones. Además, reafirmó su postura de usar sus conciertos como un espacio apto para público de todas las culturas y que no expresar su postura respecto al conflicto no lo convierte en cómplice o alguien a quien no le importa lo que sucede en el mundo.

Renuncia de banda de respaldo como apoyo a Macklemore

Luego de la polémica decisión, la banda 'Beoga', que interpreta un pequeño set de canciones junto a Ed, tomó la decisión de retirarse de la gira por el silenciamiento que sufrió Macklemore. "Tocar en lugares que silencian a cualquiera que defienda la libertad de Palestina simplemente no es una opción para nosotros", declaró la banda.

Otros de los artistas que acompañarían a Sheeran eran el productor y compositor Finneas y la banda danesa 'Lukas Graham', que expresaron pública y directamente su apoyo a Palestina y decidieron abandonar la gira en su totalidad como rechazo a los artistas que deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos.