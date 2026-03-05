CANAL RCN
Horóscopo de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Este jueves 5 de marzo, la energía invita a reflexionar sobre decisiones personales y a abrirse a nuevas oportunidades.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
07:19 a. m.
Muchos signos sentirán la necesidad de reorganizar prioridades, cerrar ciclos pequeños o retomar proyectos que habían quedado en pausa. Será un día en el que la comunicación clara y las conversaciones sinceras pueden marcar la diferencia, tanto en el trabajo como en las relaciones personales.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás una energía especial para tomar decisiones que habías estado aplazando. En el trabajo o estudio podrías encontrar una oportunidad inesperada que te obligará a actuar rápido. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión o un gesto que cambie tu percepción sobre esa persona. Aprovecha la noche para liberar tensiones con algo que disfrutes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este jueves te invita a enfocarte en lo que realmente te da estabilidad. Puede aparecer una conversación importante relacionada con dinero o proyectos a futuro. En el plano emocional, podrías sentir la necesidad de rodearte de personas que te transmitan calma. Escuchar tu intuición será clave para no cometer un error.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será tu mejor herramienta hoy. Podrías recibir una noticia que te motive a retomar una idea o proyecto que habías dejado en pausa. En el amor, las conversaciones sinceras ayudarán a aclarar malentendidos. Mantén la mente abierta ya que alguien cercano podría darte un consejo muy valioso.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este día puede traer momentos de reflexión sobre tus metas personales. Es posible que sientas deseos de reorganizar tu rutina o priorizar tu bienestar. En el amor, alguien podría buscarte para resolver algo pendiente. No te cierres a escuchar, incluso si la conversación parece incómoda al principio.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy podrías sentirte especialmente inspirado. Las ideas creativas fluirán con facilidad y será un buen momento para mostrar tu talento. En el trabajo o estudios podrías destacar más de lo habitual. En el amor, tu magnetismo estará fuerte y podrías recibir atención inesperada.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será clave este jueves. Si logras poner en orden algunos asuntos pendientes, sentirás una gran sensación de alivio. En lo sentimental, podrías darte cuenta de que alguien valora más tu presencia de lo que imaginabas. También es un buen día para cuidar tu salud y descansar mejor.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este día podría traer encuentros interesantes o conversaciones que despierten tu curiosidad. En lo laboral o académico podrías descubrir nuevas posibilidades. En el amor, el equilibrio emocional será importante: evita tomar decisiones impulsivas y busca escuchar también el punto de vista de los demás.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición estará especialmente fuerte hoy. Algo dentro de ti te hará sospechar que una situación necesita más atención. Confía en esa percepción. En el amor, podrías sentir una conexión especial con alguien que comparte tus intereses o pensamientos profundos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La aventura podría aparecer incluso en situaciones cotidianas. Hoy podrías recibir una invitación o propuesta que rompa la rutina. En el amor, la sinceridad será clave para fortalecer vínculos. También es un buen momento para planear un viaje o proyecto personal.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este jueves te invita a evaluar tus metas a largo plazo. Puede que aparezca una oportunidad para avanzar en un objetivo que parecía lejano. En lo emocional, es importante que te permitas expresar lo que sientes sin guardarlo todo para ti.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas innovadoras estarán presentes durante el día. Podrías encontrar soluciones diferentes para un problema que llevaba tiempo sin resolverse. En el amor, alguien podría sentirse atraído por tu forma de ver el mundo. No subestimes el impacto de tus palabras.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad será tu gran aliada hoy. Podrías percibir emociones en otras personas con mucha claridad. Esto te permitirá ayudar a alguien cercano o fortalecer una relación. En lo personal, es un buen día para conectar con actividades creativas o espirituales.

