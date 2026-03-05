Millonarios, a fase de grupos de Sudamericana: bombo, posibles rivales y fecha del sorteo

Millonarios volvió a dar un golpe sobre la mesa en el fútbol colombiano. El equipo capitalino derrotó 1-3 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Con doblete de Rodrigo Contreras y uno más de Leo Castro, el conjunto ‘embajador’ se impuso en Medellín y dejó en el camino a uno de sus rivales históricos.

Además del impacto deportivo, el triunfo también representa un importante ingreso económico para el club. Con su clasificación a la fase de grupos, Millonarios ya suma cerca de: 250 mil dólares por disputar la fase preliminar y 900 mil dólares adicionales por avanzar a la siguiente ronda.

Millonarios y el sorteo de la fase de grupos de Sudamericana

Tras eliminar a Nacional, Millonarios ahora centra su atención en el sorteo que definirá su camino en la fase de grupos del torneo continental.

La ceremonia oficial se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. El evento comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y se llevará a cabo antes del sorteo de la Copa Libertadores.

En este evento se conocerán los ocho grupos del certamen, en los que participarán los 32 clubes clasificados. Cada equipo disputará seis partidos en esta fase, enfrentando a tres rivales en formato de ida y vuelta.

La fase de grupos del torneo continental está programada para comenzar en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo.

En qué bombo estará Millonarios y posibles rivales

De acuerdo con el ranking de Conmebol, Millonarios estaría ubicado en el bombo 2 del sorteo, lo que evita que se enfrente a equipos del mismo bolillero en la fase de grupos.

En ese mismo bombo podrían aparecer clubes como San Lorenzo, RB Bragantino, Palestino, Caracas, Vasco da Gama o Racing de Uruguay, por lo que no serían rivales del conjunto bogotano.

Los cabezas de serie, que integrarían el bombo 1, incluyen equipos de peso en el continente como River Plate, Racing de Avellaneda, Atlético Mineiro, São Paulo, Gremio, Olimpia y Santos.

Sin embargo, el panorama definitivo se conocerá una vez se completen los 32 equipos clasificados al torneo. Solo entonces se conformarán oficialmente los cuatro bombos y se definirá el grupo en el que quedará ubicado el equipo azul.