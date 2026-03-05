Lo que muestran las imágenes que captaron por última vez a David Acosta antes de desaparecer en la Zona T

La angustia crece cada hora que pasa sin noticias de David Acosta, un ingeniero de 27 años que desapareció hace más de cinco días en la Zona T de Bogotá.

Las cámaras de seguridad captaron sus últimos movimientos la madrugada del domingo 1 de marzo, cuando salió de un establecimiento comercial a las 3:50 de la mañana, y desde entonces no hay rastro de su paradero.

El joven, que se desempeña como gerente comercial de una multinacional, fue visto por última vez caminando por el sector sin aparentar desorientación. La Policía Metropolitana de Bogotá continúa la investigación, revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios en la zona, para tratar de ubicarlo.

Mientras tanto, cada día pierde más fuerza la hipótesis de un hurto o paseo millonario, puesto que no ha habido movimientos en sus cuentas bancarias.

Lo que revelan las últimas imágenes de David Acosta en la Zona T

Daniel Acosta, hermano del desaparecido, reveló nuevos detalles sobre los últimos movimientos conocidos de David:

Una persona se contactó con nosotros y nos dijo haberlo visto en el sector, en otro establecimiento de comercio de la zona. Efectivamente, el establecimiento de comercio confirma que mi hermano estaba ahí. Sin embargo, sale a las 3:50 de la mañana el establecimiento, pero ahí volvemos a perder el rastro.

Su hermano hizo un llamado desesperado: "Si hay una banda o algún grupo que lo tenga retenido (…) que sepa que hay una familia que lo está esperando, que hay una madre que lo espera en su casa y que está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar a su hijo sano y salvo".

Se desvirtúa la hipótesis de un posible ‘paseo millonario’

La familia ha verificado la actividad bancaria de David Acosta sin encontrar movimientos desde la noche de la desaparición.

Hemos verificado con correos de respaldo, sin embargo, no ha habido actividad alguna a partir del día de la desaparición. En cuanto a las cuentas bancarias, están bloqueadas, pero de igual manera no han tenido actividad.

Al no haber movimiento en sus cuentas de banco comienza a desvirtuarse la hipótesis de un posible hurto o ‘paseo millonario’.

"Lo que nos parece extraño es que hoy no tenemos ningún tipo de noticia, ningún tipo de avance. Ningún grupo se ha comunicado con nosotros con pruebas de supervivencia de que lo tienen en su poder”, explicó Daniel Acosta.

Las autoridades han descartado hasta el momento que David Acosta se encuentre en hospitales o en Medicina Legal. Tampoco se tiene información sobre si abordó algún vehículo particular o de servicio público tras salir del último establecimiento comercial donde fue visto.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier persona con información sobre el paradero de David Acosta se comunique con la línea 123 de la Policía Nacional.