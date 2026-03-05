“Tenía ansiedad”: Melissa Gate reveló que pidió perdón a Karina García y Andrés Altafulla

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia han dado bastantes contenidos sobre qué hablar por lo que sus polémicas ya han sido tema de conversación nacional en todas las redes sociales.

No cabe duda de que los enfrentamientos entre Melissa Gate, Karina García y Altafulla, en la segunda temporada del reality, han sido unos de los acontecimientos más mediáticos hasta ahora.

Por esto, en las horas más recientes, dicho asunto volvió a tomar relevancia ya que la antioqueña rompió el silencio al revelar que buscó hablar con sus excompañeros de juego.

RELACIONADO Salió a la luz conmovedora videollamada de Yeison Jiménez antes de su muerte

¿Melissa Gate se disculpó con Karina y Altafulla?

La creadora de contenido se tomó sus redes sociales para hablar sobre algunas de las acciones que realizó al salir de la casa más famosa del país, pues reveló que llamó a la gran mayoría de sus colegas para pedir disculpas por los comportamientos que desarrolló durante la competencia.

“A todos les pedí perdón si les dije algo… yo estaba estresada ya que no dormía, tomaba pastillas, tenía ansiedad, me sentía sola, quería salir rápido de ahí. Había días en los que yo tenía que ir a psicología y ponerme a pintar porque yo pensaba que no iba a poder”, explicó.

Así mismo, hizo especial énfasis en la necesidad de pedir disculpas directas y “sinceras” tanto a Andrés Altafulla como a Karina García por lo que reveló cuál es la relación actual que sostiene con la modelo antioqueña.

“Yo a Karina no la odio, al contrario, estos días yo la encontré y pregúntenle a ver quién es la mentirosa. Te vi, te saludé, has sido vos las que nunca ha querido ser mi amiga, has sido vos la que siempre me ha menospreciado”, precisó la mujer.

Por esto, también agregó su sentimiento de cariño y sus buenos deseos por lo que explicó que sus ofensas fueron parte del juego que se encontraba desarrollando, pues también señaló que fue “manipulada”.

Finalmente, agregó que actualmente no posee ningún problema con la mujer y que no tienen intenciones de señalar más detalles de su vida. Por supuesto, sus declaraciones ya han generado amplias especulaciones ya que algunos internautas aseguran que dichas disculpas llegaron “muy tarde”.

¿Quién fue el más reciente eliminado de La Casa?

Por otro lado, el más famoso reality ya llevó a cabo la primera eliminación de la semana por lo que, para sorpresa de varios jugadores, la eliminada fue la actriz Lady Noriega, quien ingresó recientemente al juego junto a Juancho Arango.