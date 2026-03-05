Fonseca anuncia su primer concierto en el estadio El Campín de Bogotá: fecha y venta de boletería

El cantautor colombiano Fonseca sorprendió a sus seguidores con un anuncio que marca un nuevo capítulo en su carrera.

Después de generar expectativa en redes sociales con una creativa campaña visual, el artista confirmó que realizará su primer concierto en el estadio El Campín de Bogotá, un evento que promete convertirse en uno de los espectáculos musicales más importantes del 2026 en Colombia.

El concierto llevará por nombre “Fonseca en la Casa” y se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, en el principal escenario deportivo y cultural de la capital.

Para el artista, ganador de nueve Latin GRAMMY® y nominado en tres ocasiones a los GRAMMY®, este show representa un momento histórico dentro de sus más de 25 años de trayectoria.

“Fonseca en la Casa”: un concierto histórico en Bogotá

El anuncio del concierto llegó acompañado de una narrativa que conectó profundamente con la ciudad.

En redes sociales, Fonseca compartió una serie de imágenes donde se veía una puerta entreabierta de una casa bogotana, invitando al público a entrar. Sin embargo, al cruzar ese umbral, los espacios se transformaban en algunos de los lugares más emblemáticos de Bogotá.

El jardín se convertía en el Jardín Botánico, la biblioteca aparecía en el Centro Felicidad Chapinero y la terraza se transformaba en el conocido Mirador La Paloma, uno de los puntos desde donde se aprecia gran parte de la capital.

La idea detrás de la campaña era transmitir que su hogar no es solo un lugar físico, sino la ciudad que lo vio crecer como artista. Por eso, el concierto “Fonseca en la Casa” busca trasladar esa metáfora a un escenario mucho más grande: El Campín, que se convertirá en el punto de encuentro entre el artista y miles de seguidores.

Un paso gigante en la carrera de Fonseca

Para Fonseca, Bogotá ha sido clave en su camino musical. En la capital dio sus primeros conciertos, escribió muchas de sus canciones y consolidó una relación cercana con el público que lo ha acompañado desde el inicio.

Durante su gira más reciente, más de 100.000 personas asistieron a sus conciertos en la ciudad, una cifra que anticipa el impacto que podría tener su primer show en estadio.

Después de llenar en repetidas ocasiones el Movistar Arena, el paso hacia El Campín representa una evolución natural en su convocatoria. Según el concepto del espectáculo, el objetivo es que incluso en un escenario tan grande el público pueda sentir la cercanía que caracteriza sus conciertos.

Venta de boletería para Fonseca en El Campín

La venta de entradas se realizará en dos etapas:

Preventa Clientes Vive Terpel: desde el 5 de marzo a las 10:00 a.m.

Venta general: desde el 6 de marzo a las 10:00 a.m.

Con este anuncio, Fonseca no solo confirma uno de los conciertos más esperados del próximo año, sino que también reafirma el vínculo especial que mantiene con Bogotá, la ciudad que ahora se convertirá en su casa musical más grande.