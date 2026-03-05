CANAL RCN
Internacional

Hijo de Nicolás Maduro amenaza con la continuidad del chavismo en el poder de Venezuela

Nicolás Maduro Guerra, hijo del capturado presidente de Venezuela, pidió continuar con la "hegemonía absoluta del proyecto bolivariano".

Nicolás Maduro Guerra hijo de Maduro
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante una manifestación en Caracas donde militantes del chavismo hicieron acto de presencia para pedir por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, diputado de Venezuela e hijo del líder del régimen, pidió continuidad del proyecto chavista.

María Corina Machado arrasa en encuestas sin haber regresado a Venezuela
RELACIONADO

María Corina Machado arrasa en encuestas sin haber regresado a Venezuela

"Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste. Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible", comentó 'Nicolasito', quien se ha mantenido en una postura hostil tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de su padre.

El respaldo de Maduro Guerra a Delcy Rodríguez

En medio del discurso que fue trasmitido a través del canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro Guerra expresó que se encuentra respaldando a Delcy Rodríguez, quien debe ser la primera para mantener el poder en el país, calificándola como una mujer "preparada" y "extraordinaria".

Estamos en el poder hoy todavía contra todo pronóstico. Hoy tienen que hablar en Miraflores con Delcy Rodríguez que es el equipo de Nicolás Maduro, la vicepresidenta desde el 2018, su mano derecha.

Hijo de Maduro celebró que su padre esté con vida

En medio del discurso, Maduro Guerra también expresó su felicidad debido a que su padre sigue con vida. "Lo primero que pensé cuando se lo llevaron fue 'Gracias Dios, porque sigue con vida', se los juro por mis hijas".

Al respecto, comentó que Nicolás Maduro todavía tiene un propósito e insistió pidiendo por su liberación. Además, comentó que en un diálogo que sostuvo con su padre, le manifestó que tendrían que "mantener la alegría".

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro Guerra ante Estados Unidos

'Nicolasito' o 'The Prince', como es calificado Maduro Guerra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, enfrenta varios cargos, de acuerdo a un indictment federal presentado tras la captura de Maduro y Cilia Flores.

Los delitos atribuidos a Cilia Flores, esposa de Maduro, según el Departamento de Justicia de EE.UU.
RELACIONADO

Los delitos atribuidos a Cilia Flores, esposa de Maduro, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Es señalado como uno de los acusados dentro de la presunta conspiración de narcotráfico y armas descrita por los fiscales estadounidenses. El documento afirma que participó en conversaciones y gestiones para enviar cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, incluyendo planes para trasladar cientos de kilogramos hacia Miami y Nueva York, además de reuniones con socios del narcotráfico y representantes de las Farc para coordinar rutas de tráfico.

También se menciona que habría estado presente cuando aeronaves vinculadas a la petrolera estatal PDVSA eran cargadas con paquetes que un testigo identificó como droga, como parte de las operaciones descritas en la acusación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

EE. UU. dice que España cooperará en la guerra contra Irán y Madrid lo desmiente

Cuba

Más de la mitad de Cuba se enfrenta a un apagón generalizado: están a oscuras en La Habana

Ecuador

Presidente de Ecuador denuncia "parrillada de papeles" en el techo de la Embajada de Cuba

Otras Noticias

Animales

Cárcel para miembros de la Armada por la muerte de un cachorro en Buenaventura

Tres integrantes activos de la Armada Nacional de Colombia fueron capturados por orden judicial tras ser señalados de asesinar a golpes y con machete a un perro recién nacido.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Este jueves 5 de marzo, la energía invita a reflexionar sobre decisiones personales y a abrirse a nuevas oportunidades.

Millonarios

Millonarios, a fase de grupos de Sudamericana: bombo, posibles rivales y fecha del sorteo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de marzo de 2026

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota