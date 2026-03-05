Hijo de Nicolás Maduro amenaza con la continuidad del chavismo en el poder de Venezuela

Durante una manifestación en Caracas donde militantes del chavismo hicieron acto de presencia para pedir por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, diputado de Venezuela e hijo del líder del régimen, pidió continuidad del proyecto chavista.

"Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste. Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible", comentó 'Nicolasito', quien se ha mantenido en una postura hostil tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de su padre.

El respaldo de Maduro Guerra a Delcy Rodríguez

En medio del discurso que fue trasmitido a través del canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro Guerra expresó que se encuentra respaldando a Delcy Rodríguez, quien debe ser la primera para mantener el poder en el país, calificándola como una mujer "preparada" y "extraordinaria".

Estamos en el poder hoy todavía contra todo pronóstico. Hoy tienen que hablar en Miraflores con Delcy Rodríguez que es el equipo de Nicolás Maduro, la vicepresidenta desde el 2018, su mano derecha.

Hijo de Maduro celebró que su padre esté con vida

En medio del discurso, Maduro Guerra también expresó su felicidad debido a que su padre sigue con vida. "Lo primero que pensé cuando se lo llevaron fue 'Gracias Dios, porque sigue con vida', se los juro por mis hijas".

Al respecto, comentó que Nicolás Maduro todavía tiene un propósito e insistió pidiendo por su liberación. Además, comentó que en un diálogo que sostuvo con su padre, le manifestó que tendrían que "mantener la alegría".

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro Guerra ante Estados Unidos

'Nicolasito' o 'The Prince', como es calificado Maduro Guerra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, enfrenta varios cargos, de acuerdo a un indictment federal presentado tras la captura de Maduro y Cilia Flores.

Es señalado como uno de los acusados dentro de la presunta conspiración de narcotráfico y armas descrita por los fiscales estadounidenses. El documento afirma que participó en conversaciones y gestiones para enviar cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, incluyendo planes para trasladar cientos de kilogramos hacia Miami y Nueva York, además de reuniones con socios del narcotráfico y representantes de las Farc para coordinar rutas de tráfico.

También se menciona que habría estado presente cuando aeronaves vinculadas a la petrolera estatal PDVSA eran cargadas con paquetes que un testigo identificó como droga, como parte de las operaciones descritas en la acusación.