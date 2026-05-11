Horóscopo de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

En general, los signos sentirán necesidad de cerrar ciclos, dejar atrás tensiones recientes y comenzar la semana con una actitud más positiva.

También será una jornada favorable para retomar proyectos, aclarar malentendidos y darle más importancia al bienestar emocional.

La creatividad, las ideas espontáneas y los encuentros inesperados podrían traer noticias interesantes durante la tarde o la noche.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La semana inicia con mucha energía para tomar decisiones que venías aplazando. Un comentario inesperado en el trabajo o estudio podría abrirte una nueva idea de negocio o proyecto.

En el amor, alguien quiere más atención de tu parte y será importante escuchar antes de reaccionar. Tu color del día será el rojo intenso y un número que podría repetirse hoy es el 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este lunes te sentirás más tranquilo que en días anteriores y eso te ayudará a resolver asuntos pendientes con cabeza fría. Hay buenas vibras para compras importantes, pero evita gastar por impulso en cosas innecesarias.

En lo sentimental, una conversación sincera traerá alivio. Un mensaje que recibas en la tarde podría cambiarte el ánimo para bien.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu creatividad estará disparada y podrías tener una idea brillante mientras haces algo cotidiano. Es un buen día para hablar, negociar o acercarte a personas con las que habías perdido contacto.

En el amor, alguien podría sorprenderte con una invitación inesperada. Trata de dormir mejor porque tu cuerpo viene acumulando cansancio.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy tendrás una sensibilidad especial para detectar quién está siendo honesto contigo y quién no. En temas familiares se resolverá un pequeño conflicto que venía incomodándote.

El dinero comienza a estabilizarse lentamente, aunque todavía debes ser prudente. La noche será perfecta para desconectarte un poco del estrés y pensar en nuevos planes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía de este lunes te favorece para liderar proyectos o tomar la iniciativa en situaciones importantes. Muchas personas buscarán tu opinión porque transmitirás seguridad y confianza.

En el amor podrías sentir celos o inseguridad por algo pequeño; evita exagerar. Un encuentro casual podría terminar siendo más importante de lo que imaginas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será un día ideal para organizar tus prioridades y poner en orden asuntos que has dejado para después. Una noticia relacionada con trabajo o estudios te devolverá la motivación.

En lo emocional, necesitas dejar de cargar problemas ajenos que no te corresponden. Tu intuición estará muy fuerte durante la tarde.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este lunes traerá movimientos interesantes en tus relaciones personales. Alguien podría acercarse nuevamente buscando reconciliación o una segunda oportunidad.

En lo económico hay señales positivas, especialmente para quienes esperan pagos o respuestas. Dedicarte unos minutos para ti mismo hará la diferencia en tu estado de ánimo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu carácter estará más intenso de lo normal y eso puede jugar a favor o en contra dependiendo de cómo manejes tus emociones. Habrá posibilidades de cerrar acuerdos importantes o avanzar en temas laborales.

En el amor, alguien siente mucha curiosidad por ti y podría empezar a demostrarlo de manera más evidente. Escucha más a tu intuición.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La rutina comenzará a cansarte y sentirás ganas de hacer algo diferente. Un plan improvisado o una salida inesperada podría alegrarte el día.

En temas sentimentales, evita responder con frialdad porque podrías confundir a alguien que realmente te aprecia. Buen momento para iniciar hábitos saludables o retomar ejercicio.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy tendrás claridad mental para resolver asuntos que parecían complicados. Personas mayores o con experiencia podrían darte un consejo valioso.

En el dinero, será importante revisar detalles antes de firmar o aceptar compromisos. En el amor habrá señales de estabilidad y apoyo emocional.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y las ganas de innovar estarán muy presentes este lunes. Tendrás facilidad para conectar con nuevas personas y destacar en conversaciones importantes.

Un cambio pequeño en tu rutina traerá resultados positivos más rápido de lo que imaginas. En el amor, alguien podría confesarte algo que llevaba tiempo guardando.

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este día será perfecto para cerrar ciclos y dejar atrás situaciones que ya no te aportan tranquilidad. Tus emociones estarán más equilibradas y eso te ayudará a tomar mejores decisiones.

Habrá noticias positivas relacionadas con viajes, estudios o proyectos personales. En la noche sentirás necesidad de descansar y recargar energías lejos del ruido.