Cayeron dos menores de 15 y 16 años cuando extorsionaban con pistola a comerciante en Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una banda dedicada a la extorsión de comerciantes en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, tras capturar en flagrancia a un adulto y aprehender a dos menores de 15 y 16 años que amenazaban con un arma de fuego a un comerciante de la zona.

La intervención oportuna permitió neutralizar la amenaza antes de que se consumara el delito contra la víctima.

La captura se produjo gracias a la reacción inmediata de las patrullas de la Policía, que lograron ubicar a los presuntos delincuentes en el momento exacto en que cometían el acto delictivo.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en poder de los capturados el arma de fuego utilizada para cometer las extorsiones.

Así lograron frustrar extorsión a manos de menores en Kennedy

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Policía de Kennedy indicó que "la reacción inmediata de nuestras patrullas dio la ubicación de estas personas y al cual se les encontró el arma de fuego y fue dejado a disposición ante la autoridad judicial competente por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego y extorsión".

El adulto capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía donde deberá responder por los hechos cometidos en flagrancia.

Por su parte, los dos menores de edad aprehendidos serán procesados de acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Autoridades invitan a denunciar extorsiones en Bogotá

Este operativo se suma a los esfuerzos de las autoridades bogotanas por combatir la extorsión y el crimen organizado que afecta a los comerciantes de diferentes localidades de la capital colombiana.

La zona de Kennedy ha sido escenario de múltiples denuncias por este tipo de delitos en los últimos meses.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier intento de extorsión o amenaza. La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir este tipo de delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad de los comerciantes y residentes de la ciudad.