EE.UU. ofreció 100 millones de dólares a Cuba en ayuda, pero el régimen los rechazó: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump ofreció hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, pero que el régimen cubano rechazó la propuesta. Las declaraciones fueron entregadas desde Roma durante una reunión con el papa León XIV en la Santa Sede.

RELACIONADO Cuba denuncia amenazas militares de Trump y pide reacción internacional

Rubio afirmó que parte de la asistencia ya fue distribuida mediante Cáritas, organización vinculada a la Iglesia Católica. Según explicó, Estados Unidos entregó seis millones de dólares en ayuda humanitaria que llegaron al pueblo cubano a través de esa entidad.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre la ayuda humanitaria para Cuba?

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Washington mantiene abierta la posibilidad de ampliar la asistencia. “Estamos preparados para hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen allí cien millones de dólares de ayuda humanitaria. Hasta ahora no han aceptado”, afirmó Rubio.

Rubio insistió en que el principal obstáculo para la distribución de la asistencia es el propio gobierno cubano. “Es el régimen el que se está interponiendo en el camino”, declaró durante su intervención, en la que reiteró que Estados Unidos quiere apoyar al pueblo de Cuba.

Según las declaraciones del secretario de Estado, Estados Unidos realizó alivios relacionados con huracanes y mantiene nuevas ofertas de asistencia sobre la mesa.