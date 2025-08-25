CANAL RCN
Horóscopo de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Este lunes 25 de agosto, los signos del zodiaco se enfrentan a decisiones importantes que marcan cierres de ciclo y nuevas oportunidades.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:11 a. m.
La intuición y la comunicación serán claves para resolver conflictos, mientras que el ámbito laboral y financiero exige paciencia y organización.

El amor y las relaciones cercanas demandan sinceridad y apertura emocional, y en lo personal, la energía del día impulsa a cada signo a enfocarse en lo que realmente importa para avanzar con confianza.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía de hoy te impulsa a tomar decisiones rápidas. Confía en tu intuición, pero evita actuar por impulso en temas financieros. En el amor, alguien cercano busca tu atención.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu paciencia te ayudará a resolver un malentendido. La jornada es ideal para organizar asuntos pendientes y dar un paso firme en lo laboral. Un detalle inesperado alegrará tu día.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación es tu aliada. Conversaciones importantes abren nuevas oportunidades. Cuidado con dispersarte en demasiadas tareas. En pareja, evita las discusiones innecesarias.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El hogar y la familia cobran protagonismo. Momento perfecto para cerrar un ciclo emocional y avanzar con más seguridad. Escucha tu voz interior ya que te dará claridad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma brilla, y hoy puedes ganarte aliados clave en proyectos personales. No descuides tu salud, descansa lo suficiente. En el amor, tu sinceridad marcará la diferencia.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Comienza tu temporada con renovada energía. Es un día de introspección y balance, ideal para definir prioridades. Buen momento para reorganizar tus finanzas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los cambios recientes empiezan a darte frutos. Hoy tendrás claridad para tomar una decisión importante. No temas poner límites, tu bienestar está primero.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición te guiará en un tema laboral o académico. Mantente atento a señales y comentarios sutiles. En lo personal, alguien podría confesarte algo que te sorprenderá.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un reto inesperado pondrá a prueba tu creatividad. Verás que tienes más recursos de los que imaginas. La noche será ideal para compartir con amigos o tu pareja.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El esfuerzo de los últimos días empieza a rendir frutos. Reconocerán tu trabajo y compromiso. En el ámbito sentimental, muestra tu lado más sensible.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu originalidad te destacará en un entorno competitivo. Es un buen momento para planear viajes o estudios. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones serias.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los cambios emocionales te impulsan a sanar viejas heridas. Escucha tus sueños ya que hoy revelan mensajes importantes. Un encuentro inesperado marcará tu jornada.

