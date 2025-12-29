Horóscopo de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Este lunes 29 de diciembre, es ideal para cerrar ciclos con conciencia, agradecer lo aprendido y prepararte emocionalmente para el 2026.
Noticias RCN
07:52 a. m.
El 29 de diciembre marca un momento clave de pausa y reflexión antes de despedir el 2025. La energía del día invita a mirar atrás sin culpa, reconocer lo aprendido y soltar aquello que ya no suma.
No es un día para decisiones impulsivas, sino para cerrar ciclos emocionales, agradecer los logros, grandes o pequeños, y hacer las paces con lo que no salió como esperabas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El fin de año te invita a bajar un poco el ritmo. Hoy es perfecto para cerrar conversaciones pendientes y soltar cargas emocionales. No todo se resuelve con impulso; a veces el verdadero avance está en la calma.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Estás haciendo balance interno, aunque no lo digas. Este lunes te impulsa a reorganizar tus prioridades para 2026. Escucha tu intuición antes de tomar decisiones económicas o familiares importantes.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El cierre de año activa recuerdos y reencuentros. Hoy podrías recibir un mensaje inesperado que te haga replantear una relación. Buen día para hablar con sinceridad y dejar claros tus límites.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las emociones están a flor de piel. El horóscopo de hoy te pide mirar con compasión tu propio proceso del 2025: creciste más de lo que crees. Ideal para reconciliaciones y momentos en familia.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Este lunes te confronta con tus logros reales, no con los aplausos. Haz un balance honesto de lo que funcionó y lo que no. El cierre de año te pide humildad para empezar 2026 con más fuerza.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu mente quiere ordenar todo antes de que termine el año. Hoy es perfecto para hacer listas, cerrar pendientes y liberar estrés. No te exijas perfección: hiciste lo mejor que pudiste.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El fin de año te mueve el corazón. Hoy podrías sentir nostalgia, pero también esperanza. Es un buen momento para perdonar, incluso si el otro no lo sabe. Suelta para entrar liviano al nuevo ciclo.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Día de introspección profunda. El 29 de diciembre te empuja a soltar resentimientos y promesas que ya no resuenan contigo. El verdadero cierre no es olvidar, es aprender.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Estás mirando al futuro con entusiasmo, pero hoy el universo te pide revisar el pasado sin juicio. Una conversación pendiente puede darte paz. Excelente día para planear viajes o proyectos para 2026.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Con tu cumpleaños cerca, el cierre de año se siente doblemente intenso. Hoy es ideal para redefinir metas y compromisos. No cargues responsabilidades que no te corresponden.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El fin de año te invita a desconectarte un poco del ruido externo. Hoy busca espacios de silencio o creatividad. Una idea que parece pequeña podría convertirse en algo grande en 2026.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Sensibilidad al máximo. Hoy es un día perfecto para rituales de cierre, escribir, meditar o agradecer. El 2025 te dejó lecciones profundas; honra tu proceso sin compararte con nadie.