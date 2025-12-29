CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Este lunes 29 de diciembre, es ideal para cerrar ciclos con conciencia, agradecer lo aprendido y prepararte emocionalmente para el 2026.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
07:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 29 de diciembre marca un momento clave de pausa y reflexión antes de despedir el 2025. La energía del día invita a mirar atrás sin culpa, reconocer lo aprendido y soltar aquello que ya no suma.

No es un día para decisiones impulsivas, sino para cerrar ciclos emocionales, agradecer los logros, grandes o pequeños, y hacer las paces con lo que no salió como esperabas.

¡Inédito! Esta es la nueva habitante confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

¡Inédito! Esta es la nueva habitante confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El fin de año te invita a bajar un poco el ritmo. Hoy es perfecto para cerrar conversaciones pendientes y soltar cargas emocionales. No todo se resuelve con impulso; a veces el verdadero avance está en la calma.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Estás haciendo balance interno, aunque no lo digas. Este lunes te impulsa a reorganizar tus prioridades para 2026. Escucha tu intuición antes de tomar decisiones económicas o familiares importantes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El cierre de año activa recuerdos y reencuentros. Hoy podrías recibir un mensaje inesperado que te haga replantear una relación. Buen día para hablar con sinceridad y dejar claros tus límites.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones están a flor de piel. El horóscopo de hoy te pide mirar con compasión tu propio proceso del 2025: creciste más de lo que crees. Ideal para reconciliaciones y momentos en familia.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este lunes te confronta con tus logros reales, no con los aplausos. Haz un balance honesto de lo que funcionó y lo que no. El cierre de año te pide humildad para empezar 2026 con más fuerza.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu mente quiere ordenar todo antes de que termine el año. Hoy es perfecto para hacer listas, cerrar pendientes y liberar estrés. No te exijas perfección: hiciste lo mejor que pudiste.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El fin de año te mueve el corazón. Hoy podrías sentir nostalgia, pero también esperanza. Es un buen momento para perdonar, incluso si el otro no lo sabe. Suelta para entrar liviano al nuevo ciclo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día de introspección profunda. El 29 de diciembre te empuja a soltar resentimientos y promesas que ya no resuenan contigo. El verdadero cierre no es olvidar, es aprender.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estás mirando al futuro con entusiasmo, pero hoy el universo te pide revisar el pasado sin juicio. Una conversación pendiente puede darte paz. Excelente día para planear viajes o proyectos para 2026.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Con tu cumpleaños cerca, el cierre de año se siente doblemente intenso. Hoy es ideal para redefinir metas y compromisos. No cargues responsabilidades que no te corresponden.

Cuando el libreto se rompe: este es el Especial de Inocentes de Noticias RCN
RELACIONADO

Cuando el libreto se rompe: este es el Especial de Inocentes de Noticias RCN

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El fin de año te invita a desconectarte un poco del ruido externo. Hoy busca espacios de silencio o creatividad. Una idea que parece pequeña podría convertirse en algo grande en 2026.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sensibilidad al máximo. Hoy es un día perfecto para rituales de cierre, escribir, meditar o agradecer. El 2025 te dejó lecciones profundas; honra tu proceso sin compararte con nadie.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡Inédito! Esta es la nueva habitante confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Día de los Inocentes

Cuando el libreto se rompe: este es el Especial de Inocentes de Noticias RCN

Viral

Rituales para recibir el 2026 con abundancia, prosperidad y energías positivas

Otras Noticias

Artistas

Actriz y cantante murió hospitalizada: conmovedor gesto de sus hijos en Navidad

Falleció cantante y actriz hospitalizada: este fue el emotivo acto que marcó su última Navidad.

Cartagena

Fiscalía desmantela red criminal que secuestraba y agredía a turistas en Cartagena

Los capturados fueron procesados por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de diciembre de 2025 en el último sorteo

Fútbol

Hubo un gran susto: un arquero de selección se desplomó en pleno partido

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores