Horóscopo de hoy: lunes 9 de noviembre de 2026

El comienzo de esta semana estará asociado, desde la interpretación astrológica, con la necesidad de encontrar un equilibrio entre los compromisos laborales, las responsabilidades económicas y las relaciones personales.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La semana comienza con una situación que pondrá a prueba tu capacidad para trabajar en equipo. Aunque normalmente prefieres tomar la iniciativa, este lunes descubrirás que escuchar otras propuestas puede ayudarte a encontrar soluciones más efectivas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este lunes tendrás la oportunidad de poner en orden asuntos que has dejado pendientes durante las últimas semanas. Podría surgir una responsabilidad adicional en el trabajo, pero también será una ocasión para demostrar tus habilidades. En materia financiera, conviene revisar pequeños gastos que están afectando tu presupuesto.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad de comunicación será una herramienta fundamental durante esta jornada. Una reunión, llamada o intercambio de mensajes podría abrir una posibilidad interesante para tu desarrollo profesional. Sin embargo, será importante verificar la información antes de aceptar compromisos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El inicio de semana estará marcado por asuntos familiares o domésticos que requerirán tu atención. Tal vez debas modificar algunos planes para ayudar a una persona cercana o resolver una situación relacionada con el hogar. En el trabajo, procura mantener separados los problemas personales de tus responsabilidades profesionales.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este lunes tendrás oportunidades para destacar gracias a una propuesta creativa o una solución que otros no habían considerado. Será un buen momento para compartir tus ideas, especialmente si vienes trabajando en un proyecto personal. No obstante, podrías sentir frustración si los resultados tardan en llegar.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu principal fortaleza al comenzar la semana. Podrías recibir información que te obligue a modificar una agenda o replantear una tarea importante. Tu capacidad de adaptación marcará la diferencia. También será una jornada favorable para revisar documentos, presupuestos o compromisos administrativos que requieren precisión.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Una decisión que has venido aplazando podría convertirse en el tema central de este lunes. Aunque acostumbras evaluar diferentes alternativas, llegará el momento de establecer prioridades. En el ámbito laboral, una conversación con alguien de mayor experiencia puede ofrecerte una perspectiva útil sobre tus próximos pasos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Durante esta jornada podrías descubrir información que te ayude a comprender una situación profesional o personal que generaba dudas. Tu intuición estará especialmente presente en esta interpretación astrológica, pero será fundamental acompañarla de hechos antes de sacar conclusiones.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El lunes despertará tu interés por explorar nuevas posibilidades de aprendizaje o crecimiento profesional. Una invitación, curso o propuesta podría motivarte a cambiar algunos aspectos de tu rutina. Sin embargo, antes de comprometerte con nuevas responsabilidades, revisa si dispones del tiempo y los recursos necesarios.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu atención estará concentrada en objetivos que requieren constancia. Este lunes podrías recibir una solicitud importante de un superior o asumir una responsabilidad que demandará mayor disciplina. Aunque será una jornada productiva, conviene evitar que las obligaciones laborales ocupen todo tu espacio personal.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y el intercambio de ideas marcarán el comienzo de tu semana. Podrías encontrar una solución novedosa a un problema que parecía repetirse constantemente. Las actividades grupales favorecerán nuevas conexiones, aunque tendrás que ser paciente con personas que no comparten tu manera de pensar.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este lunes será importante prestar atención a tu bienestar emocional y a la manera en que administras tus energías. Podrías comenzar la jornada con múltiples preocupaciones, pero establecer prioridades te permitirá recuperar la tranquilidad. En el trabajo, alguien podría buscar tu orientación para resolver un conflicto o tomar una decisión.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.