Murió el autor del tiroteo en Cracovia que dejó seis fallecidos y 15 heridos

El hombre señalado de perpetrar el tiroteo que dejó seis personas muertas y otras 15 heridas en el centro de Cracovia, Polonia, falleció este lunes en un hospital, después de resultar gravemente herido durante un enfrentamiento con la Policía.

Confirman que murió el sujeto que asesinó a varias personas en Cracovia

RELACIONADO Tiroteo en zona turística de Polonia dejó cinco muertos y varios heridos

Las autoridades confirmaron que se trataba de un ciudadano polaco de 24 años, quien, según las primeras investigaciones, tenía afinidad con ideologías de extrema derecha.

La muerte del atacante fue comunicada por la Policía regional a través de sus redes sociales. El joven había permanecido bajo atención médica en estado crítico desde el sábado, cuando abrió fuego contra varias personas en una concurrida zona turística de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hombre fue identificado por medios locales como Michal O. y habría llegado solo, en un vehículo, a la plaza Mayor de Cracovia. Vestía ropa de estilo militar y llevaba un arma larga con la que comenzó a disparar indiscriminadamente contra los transeúntes.

La intervención policial terminó en un intercambio de disparos en el que el joven resultó gravemente herido. Durante el procedimiento también dos agentes de Policía sufrieron lesiones.

Los detalles que se conocen del atacante

Uno de los aspectos que llamaron la atención de los investigadores es el perfil del responsable. Según declaraciones del ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, el joven mostraba fascinación por las ideologías de extrema derecha y mantenía posturas consideradas radicales.

RELACIONADO Choque de dos trenes en Egipto deja cuatro muertos y 88 heridos

Además, las primeras informaciones indicaban que no tenía antecedentes penales conocidos. Sin embargo, se estableció que pertenecía a un club de tiro junto con su padre.

Después del ataque, las autoridades encontraron más armamento en el vehículo que utilizó para llegar al centro de la ciudad. Durante los registros realizados en su vivienda también fueron halladas siete armas.

Uno de los detalles más complejos que reveló la investigación es que encontraron los cuerpos de sus padres, de 53 y 52 años, y de su hermana, de 21, dentro de la residencia familiar. Los tres presentaban heridas que podrían haber sido causadas por disparos. Las autoridades investigan las circunstancias de estas muertes y su posible relación con los hechos ocurridos en el centro de Cracovia.

Aunque el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo, las autoridades todavía no han establecido oficialmente cuál fue el móvil del atacante ni han confirmado las razones que lo llevaron a cometer la agresión.

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si existió una motivación ideológica detrás del tiroteo.