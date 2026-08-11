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Seis equipos por tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: las cuentas para clasificar

Seis equipos luchan por los últimos tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Conozca qué necesita cada uno para clasificar.

Seis equipos por tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: las cuentas para clasificar
Foto: clubes

Sebastián Montañez

noviembre 08 de 2026
10:28 p. m.
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La Liga BetPlay 2026-II entra en su recta final con una emocionante disputa por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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Tras los resultados de este domingo 8 de noviembre, cinco equipos aseguraron su presencia entre los ocho mejores, mientras que otros seis mantienen posibilidades de quedarse con los tres cupos disponibles.

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los primeros clasificados. Ahora, todas las miradas están puestas en la última jornada, que definirá los equipos restantes.

¿Qué necesitan los seis equipos para clasificar a los cuadrangulares?

Independiente Medellín tiene el panorama más favorable, mientras que Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta deberán estar pendientes de otros resultados.

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Independiente Medellín (29 puntos): necesita vencer a Águilas Doradas para clasificar directamente con 32 unidades. Si empata, llegará a 30 y dependerá de otros marcadores. Si pierde, deberá esperar que sus perseguidores dejen puntos.

Millonarios (27 puntos):recibirá a Alianza FC en El Campín y, si gana, llegará a 30 unidades. Aunque matemáticamente todavía podría depender de otros resultados, su diferencia de gol de +9 lo deja muy cerca de asegurar la clasificación, incluso si Once Caldas y Cúcuta también alcanzan los 30 puntos

Once Caldas (27 puntos):visitará a Atlético Nacional. Si gana, llegará a 30 puntos y asegurará su cupo si Millonarios no gana o Cúcuta no consigue dos victorias.

Deportes Tolima (26 puntos): está obligado a buscar una victoria frente al Deportivo Cali. Para asegurar su clasificación, necesita ganar, que Millonarios u Once Caldas no gane y que Cúcuta no consiga dos triunfos.

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Águilas Doradas (25 puntos): deberá derrotar al Medellín y esperar que Millonarios y Once Caldas pierdan, Tolima no gane y Cúcuta sume máximo tres puntos. Otros escenarios dependerán de la diferencia de gol.

Cúcuta Deportivo (24 puntos): Cúcuta Deportivo (24 puntos): está obligado a ganar sus dos partidos pendientes ante Junior y Jaguares para alcanzar los 30 puntos. Si lo consigue, asegurará su clasificación siempre que Millonarios u Once Caldas no gane en la última fecha, o que Medellín pierda ante Águilas Doradas.

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