J Balvin y Reykon protagonizaron una de las noches más memorables para el reggaetón colombiano

Reykon logró hacer historia en Bogotá tras haber llenado, durante dos noches consecutivas, el Corazón de Bogotá Arena con sus esperadas presentaciones tras varios años de ausencia.

Con dos conciertos totalmente vendidos y una serie de invitados sorpresa, la segunda noche pasó a la historia como uno de los encuentros del género urbano más conmovedores e importantes ya que J Balvin llegó para marcar un antes y un después en el espectáculo.

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J Balvin llegó de sorpresa al show de Reykon

Una prometedora noche de reggaetón se convirtió en un verdadero evento memorable, pues “el niño de Medellín” fue la sorpresa del concierto al llegar como el invitado especial durante la segunda noche de Reykon.

Su encuentro en el escenario generó un contundente impacto entre los espectadores, quienes protagonizaron, gritos, aplausos y ovaciones por varios minutos al contar con la presencia del antioqueño.

Entre abrazos y palabras, Reykon aseguró que su junte en tarima era “épico” a lo que empezó a sonar su memorable colaboración ‘Se aloca’. Después del icónico encuentro musical, que generó gran impacto y conmoción en el público, José Osorio le dedicó unas conmovedoras palabras a su colega.

“Gracias por ser una de las personas que más difícil me la pusiste. Mi competencia que más me inspiró todo el tiempo cuando estábamos creciendo juntos (...) es Andrés Robledo. Este hombre me la puso difícil, una persona disciplinada, trabajadora, que ha madurado muchísimo, que la razón por la que estamos acá es porque valoro la persona y el hombre en el que se ha convertido”, afirmó.

Así mismo, el intérprete de ‘Mi gente’ afirmó sentirse más feliz en dicho instante de estar en el concierto de su colega a diferencia de un concierto propio.

“Sos un berraco, sos una persona honesta, te has ganado el cariño de mucha gente, has reconectado con la gente de una manera muy bonita, cuando fuiste al estadio te diste cuenta de cómo te ama la gente. Te admiro mucho como padre”, finalizó.



J Balvin agradece a Reykon

Tras la conmovedora presentación, J Balvin compartió un sentido post, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde agradeció y recordó el trayecto que ambos atravesaron cuando apenas estaban iniciando en la industria y lograron convertirse en los dos referentes más fuertes del género por varios años en Colombia.

“Pasamos por muchas cosas, cientos de barrios, colegios, situaciones lindas y situaciones complicadas. En una esquina de tu barrio, en la noche nos sentábamos a soñar lo que hoy en día vivimos. Mi respeto y admiración por ti supera el artista porque la verdadera grandeza está en el ser humano que reconoce sus errores y cae en batallas, vuelve, se levanta en un mejor hombre, en un guerrero”.