Yana Karpova expuso chats con Cris Valencia y contó qué pasó entre ellos

Yana Karpova volvió a generar conversación en redes sociales tras hablar públicamente de su vínculo con el cantante Cris Valencia. La creadora de contenido rusa aseguró que entre ellos nunca existió una relación sentimental y que el supuesto romance hizo parte de una estrategia previamente organizada con Westcol para generar contenido y promocionar el proyecto musical del artista.

La influencer compartió un video en sus redes sociales en el que manifestó estar cansada de que Valencia continúe mencionándola. Según su versión, el cantante habría recurrido en varias ocasiones a su nombre para llamar la atención de los usuarios y mantener vigente la conversación alrededor de su carrera.

Para respaldar sus declaraciones, Karpova publicó capturas de pantalla de conversaciones que, según explicó, mostrarían cómo se habría planeado la historia que ambos presentaron ante sus seguidores. También expuso fragmentos de un intercambio que habría sostenido con el streamer Westcol antes de la primera transmisión en vivo en la que se hizo público el supuesto romance.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su relación con Cris Valencia?

La creadora de contenido fue enfática al negar que hubiera existido una relación amorosa entre los dos. En su declaración, sostuvo que todo correspondía a un contenido organizado con anticipación y no a una historia sentimental genuina.

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“Entre nosotros dos nunca hubo una relación sentimental, nunca tuvimos una relación, teníamos un contenido previamente organizado y ya”, afirmó.

Además, lanzó un mensaje directo al cantante y expresó que considera que ya debería dejar atrás el tema. “Ya tiene que superar el tema y encontrar otro tema de conversación”, manifestó.

Karpova también anticipó que Valencia podría responder con señalamientos en su contra para desmentir sus declaraciones. Sin embargo, aseguró que no tiene intención de entrar en una nueva discusión pública ni de seguir alimentando la controversia.

¿Cris Valencia respondió a las declaraciones de Yana Karpova?

Hasta el momento de las declaraciones de Karpova, el cantante no había publicado una respuesta sobre las afirmaciones ni sobre las capturas de pantalla compartidas por la influencer.

La publicación provocó reacciones divididas. Algunos usuarios respaldaron la versión de la joven rusa, mientras que otros cuestionaron por qué decidió contar lo ocurrido hasta ahora. También hubo comentarios de internautas que interpretaron la controversia como una estrategia para conseguir visibilidad en redes sociales.