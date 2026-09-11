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¿Puede reclamar la garantía de un producto de segunda o en exhibición? Esto dice la SIC

La entidad recomienda comprar productos de segunda inteligentemente y solicitar todo por escrito para no tener inconvenientes con el comercio.

¿Puede reclamar la garantía de un producto de segunda o en exhibición? Esto dice la SIC
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
06:00 a. m.
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La compra de productos tecnológicos de segunda, como celulares o electrodomésticos, se ha vuelto muy común y cada día son más los colombianos que usan esta opción para adquirir alguno de estos bienes; sin embargo, muchas veces existe la duda de la calidad del producto y si en el futuro se puede pedir algún tipo de garantía.

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Ante esta inquietud, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha informado a través de sus canales oficiales qué se debe hacer en caso de querer solicitar la garantía de un producto de segunda o de exhibición para que no tenga inconvenientes con los locales comerciales y no sea víctima de una mala práctica.

¿Puede reclamar la garantía de un producto de segunda o exhibición? Esto dice la SIC

La SIC ha informado que, aunque el producto adquirido sea de segunda o de exhibición, no significa que no pueda tener garantía; en primera instancia, informan que, según el artículo 15 de la Ley 1480, si el producto es usado, imperfecto, reparado o remanufacturado, es obligación avisarle al cliente antes de efectuar la compra.

De este modo, si en la factura informan detalladamente que el producto tiene algún imperfecto y el cliente acepta, no hay garantía sobre ese detalle, pero sí sobre lo demás.

Otro punto fundamental es que, si en la factura no se informa por escrito que el producto se vende sin garantía, por ley, cuenta con tres meses de garantía; la recomendación es clara: comprar inteligentemente pidiendo todo por escrito.

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Ya se ha vuelto común ver cómo en páginas web oficiales de algunos de los comercios más importantes del país, los celulares reacondicionados son ofrecidos a precios mucho más asequibles y cuentan con la misma garantía que un celular nuevo; es por esto que el cliente debe revisar con detalle todos los términos y condiciones de la compra, además de adquirir el producto en establecimientos comerciales confiables.

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