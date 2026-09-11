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¿Qué cargos enfrenta Carlos Oyola, el funcionario del DNI que habría hackeado la Fiscalía y sistemas electorales?

Carlos Andrés Oyola trabajaba en inteligencia nacional, pese a tener orden de captura por presuntos ataques informáticos entre 2017 y 2023.

Yhonay Díaz

noviembre 09 de 2026
07:22 a. m.
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Un funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue capturado en Neiva, Huila, señalado de ejecutar ataques informáticos contra instituciones del Estado y poseer información clasificada que comprometía la seguridad nacional.

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Carlos Andrés Oyola, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro y quien simultáneamente trabajaba para la gobernación del Huila, fue detenido en horas de la madrugada del 7 de noviembre.

Lo más grave del caso es que ejercía sus funciones pese a tener una orden de captura vigente, según reveló una investigación del diario El Tiempo.

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¿Quién es Carlos Andrés Oyola, el ‘hacker’ de la DNI?

Las autoridades señalan a Oyola como responsable de acciones ilícitas que afectaron a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y a la Fiscalía entre 2017 y 2023.

El funcionario habría ejecutado accesos irregulares a información sensible relacionada con procesos electorales e inteligencia estratégica del Estado.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación apunta a que Oyola, presuntamente, poseía una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado.

Este material le habría permitido acceder a datos clasificados que comprometen la seguridad nacional.

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Los cargos que enfrenta el hacker de la DNI

Carlos Andrés Oyola enfrenta cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

Las autoridades investigan el alcance real de los datos sustraídos y si otras personas estuvieron involucradas en estas actividades ilícitas.

Carlos Andrés Oyola fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar las afectaciones a las instituciones y establecer si la información sustraída fue compartida con terceros o utilizada para fines políticos o criminales.

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