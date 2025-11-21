CANAL RCN
Horóscopo de hoy: viernes 21 de noviembre de 2025

Este viernes 21 de noviembre, el día trae claridad, ajustes importantes y decisiones más conscientes.

noviembre 21 de 2025
07:13 a. m.
Muchos signos sienten que algo por fin se acomoda ya que se revelan verdades, se superan tensiones y se recupera una energía que estaba estancada. Emocionalmente, el ambiente favorece cerrar ciclos, tener conversaciones sinceras y reforzar vínculos que valen la pena.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy recuperas una energía que pensabas perdida. Un mensaje o llamada te anima el día. Evita reaccionar impulsivamente en temas laborales, una pausa breve puede evitar un conflicto.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad mejora, pero alguien intentará ponerte a prueba. Mantén tus límites claros. Un dinero que dabas por perdido empieza a moverse.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va más rápido que todo a tu alrededor. Úsalo para avanzar en algo pendiente. Una conversación sincera limpia tensiones con alguien cercano.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Estarás más sensible, pero también más intuitivo/a. Hoy es ideal para organizar tu hogar o cerrar un ciclo emocional. Recibes apoyo inesperado.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu magnetismo se eleva. Brillas en reuniones, encuentros o proyectos. No repitas errores del pasado con una persona que vuelve o insiste.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy tu productividad mejora, pero cuidado ya que puedes exigirte de más. Atiende señales físicas como cansancio o dolores. En lo sentimental, algo empieza a ordenarse.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Te sientes más liviano/a. Encuentras claridad en un asunto que te tenía atrapado. Buen día para trámites, acuerdos y decisiones que involucran a terceros.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un asunto oculto o confuso sale a la luz y, aunque puede incomodar, te libera. Tu intuición es tu mejor herramienta hoy. No te cierres al consejo de alguien mayor.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sientes impulso de cambiarlo todo, pero hoy es mejor ajustar que desmontar. En el amor, alguien se sincera o da un paso más. Buen momento para viajes cortos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina rinde frutos. Hoy recibes reconocimiento o validación. En lo personal, evita guardar lo que te molestar ya que hablar te traerá calma.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad brota sin esfuerzo. Una idea puede convertirse en proyecto si actúas hoy. En relaciones, sé claro con tus prioridades para evitar malentendidos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad aumenta, pero también tu percepción. Notas intenciones que otros pasan por alto. Evita idealizar personas nuevas, observa más, entrega menos.

