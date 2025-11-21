CANAL RCN
Tendencias

“Me quedó debiendo más de 100 millones”: Yeferson Cossio revela que fue estafado

El creador de contenido sorprendió a sus fanáticos al revelar detalles de la polémica y los usuarios reaccionan.

Foto: Captura pantalla Canal RCN
Foto: Captura pantalla Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales a raíz de la más reciente declaración que dio Yeferson Cossio sobre una presunta estafa de la que habría sido víctima.

Ante los detalles de la revelación, cientos de internautas reaccionaron al asociar al antioqueño con otras campañas publicitarias en las que, al parecer, algunas personas también habrían perdido amplias sumas de dinero.

Altafulla y Dayro Moreno causaron furor bailando 'el criticón': el video explotó en redes sociales
RELACIONADO

Altafulla y Dayro Moreno causaron furor bailando 'el criticón': el video explotó en redes sociales

Yeferson Cossio revela que fue estafado

En las horas más recientes, el creador de contenido se tomó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para aclarar los detalles de la presunta estafa de la que fue víctima, pues en redes se viralizó rápidamente el asunto al asociarse una marca con la que el hombre había trabajado tiempo atrás.

Fue así como Nicolás Arrieta, primer participante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se pronunció ante la polémica al dar a conocer su punto de vista ya que el creador de contenido denunció, durante años pasados, algunas de las campañas publicitarias en las que Cossio participó y que, tiempo después, internautas asociaron con presuntas estafas.

“Oigan, ustedes pueden creer que estafaron a Yeferson Cossio. No se nos olvide que el mismo Yeffito promocionaba a este Trader Col y si él también tiene tanta plata.. por qué no le paga a toda la gente que ha sido afectada por las presuntas estafas que ha promocionado”, expresó Arrieta.

Así mismo, el influencer manifestó su interés por asesorar a Cossio ya que sugirió que presentara una tutela en contra del presunto estafador. Así mismo, recalcó que también podría ayudar al empresario a recuperar los 100 millones de pesos.

Blessd habló sin filtros y aclaró su orientación sexual tras la 'tiradera' de Pirlo
RELACIONADO

Blessd habló sin filtros y aclaró su orientación sexual tras la 'tiradera' de Pirlo

Yeferson Cossio reacciona a su presunta estafa

Ante esta polémica, Cossio manifestó su inconformidad con la aparente información falsa que se estaba difundiendo ya que aclaró cuál fue la marca con la que tuvo el conflicto por “más de 100 millones de pesos”.

“Siempre me meten en un chisme diferente, que fastidio. Yo nunca dije nada de Escro, dije con nombre propio el Trader Col fue el que me quedó debiendo más de 100 millones de pesos”, señaló.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miss Universo

¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

Viral

Altafulla y Dayro Moreno causaron furor bailando 'el criticón': el video explotó en redes sociales

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

Otras Noticias

Donald Trump

No más soldados en Washington: jueza revierte la orden de Trump

El presidente desplegó tropas en la ciudad, al igual que en Los Ángeles y Memphis, para combatir el crimen y reforzar su campaña contra los migrantes irregulares.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 20 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 20 de noviembre puso a celebrar a los apostadores! Descubra el resultado exacto.

Cartagena

Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

Atlético Nacional

Nacional derrotó, una vez más, a América y se acomodó en el ‘grupo de la muerte’

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia