“Me quedó debiendo más de 100 millones”: Yeferson Cossio revela que fue estafado

Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales a raíz de la más reciente declaración que dio Yeferson Cossio sobre una presunta estafa de la que habría sido víctima.

Ante los detalles de la revelación, cientos de internautas reaccionaron al asociar al antioqueño con otras campañas publicitarias en las que, al parecer, algunas personas también habrían perdido amplias sumas de dinero.

Yeferson Cossio revela que fue estafado

En las horas más recientes, el creador de contenido se tomó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para aclarar los detalles de la presunta estafa de la que fue víctima, pues en redes se viralizó rápidamente el asunto al asociarse una marca con la que el hombre había trabajado tiempo atrás.

Fue así como Nicolás Arrieta, primer participante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se pronunció ante la polémica al dar a conocer su punto de vista ya que el creador de contenido denunció, durante años pasados, algunas de las campañas publicitarias en las que Cossio participó y que, tiempo después, internautas asociaron con presuntas estafas.

“Oigan, ustedes pueden creer que estafaron a Yeferson Cossio. No se nos olvide que el mismo Yeffito promocionaba a este Trader Col y si él también tiene tanta plata.. por qué no le paga a toda la gente que ha sido afectada por las presuntas estafas que ha promocionado”, expresó Arrieta.

Así mismo, el influencer manifestó su interés por asesorar a Cossio ya que sugirió que presentara una tutela en contra del presunto estafador. Así mismo, recalcó que también podría ayudar al empresario a recuperar los 100 millones de pesos.

Yeferson Cossio reacciona a su presunta estafa

Ante esta polémica, Cossio manifestó su inconformidad con la aparente información falsa que se estaba difundiendo ya que aclaró cuál fue la marca con la que tuvo el conflicto por “más de 100 millones de pesos”.

“Siempre me meten en un chisme diferente, que fastidio. Yo nunca dije nada de Escro, dije con nombre propio el Trader Col fue el que me quedó debiendo más de 100 millones de pesos”, señaló.