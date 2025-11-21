Altafulla y Dayro Moreno causaron furor bailando 'el criticón': el video explotó en redes sociales

La música y el fútbol volvieron a cruzarse en un momento inesperado que rápidamente se convirtió en video viral en las redes.

Esta vez, Andrés Altafulla, exparticipante y ganador de La Casa de los Famosos, protagonizó una escena llena de alegría y espontaneidad junto a Dayro Moreno, goleador histórico del fútbol colombiano. Ambos fueron grabados disfrutando de un baile que rápidamente encendió plataformas como Instagram y TikTok.

Dayro Moreno y Altafulla se unieron en baile viral

El encuentro se dio en medio de un ambiente distendido donde Altafulla, quien viene posicionando su carrera musical con paso firme, compartió con el delantero del Once Caldas.

La conexión entre ambos fue evidente: risas, energía y un baile que terminó impulsando aún más el éxito de ‘El Criticón’, la canción más reciente del artista barranquillero.

Dayro Moreno, conocido no solo por su capacidad goleadora sino también por su carácter extrovertido, se unió sin dudarlo al momento de alegría.

Los dos, moviéndose al ritmo del tema, entregaron una escena que muchos seguidores interpretaron como una celebración de la autenticidad y la rumba, elementos que caracterizan tanto al futbolista como al cantante.

Baile de Dayro Moreno y Altafulla se hizo viral en las redes

Lo que parecía una grabación casual terminó escalando rápidamente en popularidad. El clip fue replicado por cientos de usuarios y páginas de entretenimiento, convirtiéndose en video viral en las redes gracias a la naturalidad de los protagonistas y al gancho musical del tema.

Fragmentos de la canción, que resaltan el sabor caribeño y un mensaje que invita a disfrutar sin preocuparse por las críticas, terminaron reforzando la conexión del público con la escena.

Además, el carisma de ambos, Altafulla desde la música y Dayro desde el fútbol, resultó clave para que el momento se extendiera por toda la esfera digital.

Mientras ‘El Criticón’ continúa escalando en reproducciones, el baile ya se posiciona como uno de los contenidos más comentados de la semana, consolidando una vez más el poder que tienen las figuras públicas cuando combinan música, humor y espontaneidad en un video viral en las redes.