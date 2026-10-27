CANAL RCN
Economía Video

Prohíben circulación de motocicletas en Bogotá por Halloween: fecha y hora en que comienza la restricción

Bogotá anunció restricciones para motocicletas durante Halloween 2026. Conozca las fechas, horarios y prohibiciones que regirán desde el 29 de octubre.

Sebastián Montañez

octubre 27 de 2026
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los motociclistas de Bogotá tendrán restricciones para circular durante la celebración de Halloween de 2026.

¿Están cambiando las motos de siempre? Estas alternativas ganan terreno en Colombia
RELACIONADO

¿Están cambiando las motos de siempre? Estas alternativas ganan terreno en Colombia

La Alcaldía confirmó una serie de medidas que comenzarán el jueves 29 de octubre y se extenderán hasta la madrugada del martes 3 de noviembre, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad.

¿Cuáles son las restricciones para motos en Bogotá durante Halloween?

La administración distrital estableció dos medidas que afectarán la movilidad de los motociclistas durante el puente festivo.

Esta es la modalidad más común con la que roban carros y motos en Bogotá
RELACIONADO

Esta es la modalidad más común con la que roban carros y motos en Bogotá

La primera corresponde a la prohibición de circular con parrillero o acompañante, que aplicará en toda Bogotá entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., durante las noches comprendidas entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre.

La segunda restricción será para todas las motocicletas, incluso aquellas que circulen sin acompañante, en 19 corredores viales de la capital.

Esta medida tendrá un horario diferente, pues desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a. m.

Es importante aclarar que no se trata de una prohibición permanente para todas las motos. Las limitaciones tendrán horarios específicos y, en el caso de la circulación general, únicamente aplicarán en los corredores establecidos.

¿Por qué Bogotá prohibirá la circulación de motos en Halloween?

Según la Alcaldía, estas decisiones buscan proteger la vida de los ciudadanos, reducir los accidentes de tránsito y evitar alteraciones del orden público durante las celebraciones.

¿Habrá cambios en la técnico-mecánica? Estos carros y motos no deben hacerla en 2026
RELACIONADO

¿Habrá cambios en la técnico-mecánica? Estos carros y motos no deben hacerla en 2026

Las autoridades prestarán especial atención a las concentraciones masivas de motociclistas y a las conocidas caravanas de Halloween, que en años anteriores han generado dificultades de movilidad.

De hecho, durante las celebraciones de 2025 se impusieron 1.711 comparendos y fueron inmovilizadas 963 motocicletas, según cifras divulgadas por el Concejo de Bogotá.

Para este año también se anunció la instalación de puntos de control con presencia de la Policía de Tránsito y agentes civiles.

Estos son los corredores donde aplica la restricción la restricción general de motocicletas son:

  • Autopista Norte.
  • Autopista Sur.
  • Avenida NQS o carrera 30.
  • Avenida Boyacá.
  • Avenida Ciudad de Cali.
  • Avenida Las Américas.
  • Avenida Suba.
  • Calle 26 o avenida El Dorado.
  • Calle 80.
  • Carrera Séptima.
  • Avenida Guayacanes.
  • Calle 13.
  • Avenida La Esperanza.
  • Avenida Ciudad de Villavicencio.
  • Avenida Circunvalar.
  • Calle 53.
  • Calle 63.
  • Carrera 60.
  • Carrera 80.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

avianca

Avianca aterriza en Oriente Medio: confirmó importante alianza internacional

Ofertas de empleo

SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido

Dólar

Dólar en Colombia volvió a caer este 27 de octubre y tocó un nuevo precio mínimo

Otras Noticias

Luiz Inácio Lula da Silva

Lula da Silva respondió al mensaje de Abelardo de la Espriella tras su reelección en Brasil

Lula da Silva respondió a De la Espriella y habló de cooperación entre Colombia y Brasil.

Feminicidio

Niña de 10 años no se quitó la vida, la violaron y asesinaron en su casa en Frontino, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofrece $100 millones por el paradero del feminicida de Jhady Osorio.

Conciertos

Sencia entregó reporte de la gramilla a pocos días de un nuevo concierto en El Campín: esto dijeron

Liga BetPlay

Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta