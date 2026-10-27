Prohíben circulación de motocicletas en Bogotá por Halloween: fecha y hora en que comienza la restricción

Los motociclistas de Bogotá tendrán restricciones para circular durante la celebración de Halloween de 2026.

La Alcaldía confirmó una serie de medidas que comenzarán el jueves 29 de octubre y se extenderán hasta la madrugada del martes 3 de noviembre, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad.

¿Cuáles son las restricciones para motos en Bogotá durante Halloween?

La administración distrital estableció dos medidas que afectarán la movilidad de los motociclistas durante el puente festivo.

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La primera corresponde a la prohibición de circular con parrillero o acompañante, que aplicará en toda Bogotá entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., durante las noches comprendidas entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre.

La segunda restricción será para todas las motocicletas, incluso aquellas que circulen sin acompañante, en 19 corredores viales de la capital.

Esta medida tendrá un horario diferente, pues desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a. m.

Es importante aclarar que no se trata de una prohibición permanente para todas las motos. Las limitaciones tendrán horarios específicos y, en el caso de la circulación general, únicamente aplicarán en los corredores establecidos.

¿Por qué Bogotá prohibirá la circulación de motos en Halloween?

Según la Alcaldía, estas decisiones buscan proteger la vida de los ciudadanos, reducir los accidentes de tránsito y evitar alteraciones del orden público durante las celebraciones.

Las autoridades prestarán especial atención a las concentraciones masivas de motociclistas y a las conocidas caravanas de Halloween, que en años anteriores han generado dificultades de movilidad.

De hecho, durante las celebraciones de 2025 se impusieron 1.711 comparendos y fueron inmovilizadas 963 motocicletas, según cifras divulgadas por el Concejo de Bogotá.

Para este año también se anunció la instalación de puntos de control con presencia de la Policía de Tránsito y agentes civiles.

Estos son los corredores donde aplica la restricción la restricción general de motocicletas son: