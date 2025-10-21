CANAL RCN
¡Indignación! Así luce la estatua de René Higuita y causa revuelo en Medellín

La estatua de René Higuita en Medellín ha generado una ola de comentarios, memes y controversias.

octubre 21 de 2025
07:43 a. m.
El exfutbolista René Higuita se ha vuelto viral luego de que se viralizará una foto de cómo luce su estatua en Medellín años atrás.

René Higuita tuvo su primer desacuerdo en MasterChef Celebrity Colombia: ¿qué pasó?
¿Cómo es la estatua de René Higuita?

El exarquero de la Selección Colombia es recordado con gran cariño por millones de colombianos, no solo por su destacada participación con el combinado nacional, sino también por su paso por Atlético Nacional, equipo en el que se consagró como uno de los mejores arqueros del continente.

Además de su talento en el campo, René Higuita ha sido siempre una figura muy querida por su carisma, sentido del humor y cercanía con la gente, cualidades que lo han convertido en un ícono del fútbol y de la cultura popular colombiana.

Precisamente, en el barrio Castilla de Medellín, lugar donde el exportero vivió junto a su familia, varios hinchas del equipo verde decidieron rendirle un homenaje especial. Con la colaboración de un reconocido escultor de la comuna, le realizaron una estatua en su honor, como muestra de admiración y agradecimiento por todo lo que representó para el deporte y para el país.

René Higuita recordó al ‘Dibu’ Martínez en la Gala de 100 años de la FCF
Así luce la estatua de René Higuita

A través de las redes sociales, varios internautas han compartido fotografías de la estatua después de 25 años de su creación, lo que ha despertado una ola de comentarios y reacciones.

Las imágenes muestran que el monumento presenta un notable deterior, pues tiene la superficie está desgastada, el color se ha perdido y el rostro del exarquero resulta casi irreconocible.

"Ni cuello tiene"; "Lo hizo un niño"; "Pero quien lo hizo mi sobrinito de 2 años con plastilina", fueron algunos comentarios de internautas.

Los seguidores empezaron a criticar la estatua asegurando que no creían que le hicieran una estatua así a una de las leyendas colombianas.

