CANAL RCN
Colombia

Protestas de recicladores paralizan puntos clave en Bogotá: estas son las zonas de mayor caos

Desde la madrugada del martes, recicladores mantienen manifestaciones en el centro de la capital y ahora ralentizan el tránsito en la calle 26 y la Autopista Norte con calle 100.

Caos en la calle 26 y la Autopista Norte por manifestaciones: otro 'plan tortuga' paraliza Bogotá
Foto: X @JorgeECastilloL

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
05:36 p. m.
Bogotá volvió a enfrentar una jornada de congestión y retrasos masivos en sus principales corredores viales debido a la ‘operación tortuga’ que adelanta un grupo de recicladores en protesta por presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional.

La manifestación, que comenzó frente al Ministerio de Vivienda en el centro de la ciudad, escaló hacia puntos neurálgicos como la troncal de la calle 26 y la Autonorte con calle 100.

Desde la madrugada del martes, los recicladores se concentraron en inmediaciones del ministerio para exigir el cumplimiento de compromisos adquiridos en mesas de trabajo previas.

Sin embargo, tras dos días sin avances visibles en las negociaciones, decidieron trasladar su inconformidad a las vías, reduciendo la velocidad del tránsito y generando extensos embotellamientos.

¿Por qué hay protestas y caos en la calle 26 y en la Autopista Norte?

La llamada ‘operación tortuga’ consiste en circular a baja velocidad para ralentizar el flujo vehicular, una estrategia que, aunque no implica un bloqueo total, sí provoca afectaciones significativas en la movilidad.

Conductores reportaron demoras prolongadas, mientras que usuarios del transporte público señalaron retrasos en sus desplazamientos hacia lugares de trabajo y estudio.

Así están los trancones por protestas de recicladores en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, confirmó que las manifestaciones comenzaron en el centro y luego se extendieron a puntos estratégicos.

Desde el martes en la madrugada, un grupo de personas recicladoras protesta frente al Ministerio de Vivienda en el centro de la ciudad. Tras 2 días sin avances han recurrido a una ‘operación tortuga’ en la troncal de la calle 26 y la Autonorte con calle 100.

La calle 26 es uno de los principales accesos hacia el aeropuerto El Dorado y conecta con el centro de la ciudad, mientras que la Autonorte es un eje fundamental para la movilidad hacia el norte de la ciudad y municipios vecinos.

Durante la jornada, las autoridades distritales desplegaron gestores de convivencia y unidades de tránsito para mitigar el impacto y evitar confrontaciones. No obstante, el flujo vehicular se mantuvo lento durante varias horas.

El secretario aseguró que el Distrito ha garantizado el derecho a la protesta, pero hizo un llamado a la corresponsabilidad:

En esta administración hemos dado siempre todas las garantías a la movilización. En este caso, que la protesta es contra el Gobierno Nacional, pedimos corresponsabilidad tanto de quienes protestan como de las entidades nacionales para que no se vean afectados servicios esenciales de la ciudad.

