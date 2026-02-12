¿Bad Bunny podría ir preso tras su show en el Super Bowl? Esto se reveló

El pasado 8 de febrero, en el Super Bowl 2026, Bad Bunny realizó uno de los shows de medio tiempo más vistos de la historia.

En el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, el cantante de música urbana no solo interpretó sus éxitos más recientes, sino que les hizo un homenaje a los latinos.

Además, tuvo como invitados a Ricky Martin y Lady Gaga y dejó el mensaje de que el amor es el único mecanismo para vencer al odio.

La presentación de Bad Bunny generó todo tipo de reacciones. Hubo elogios multitudinarios, pero también críticas severas, incluyendo la del presidente Donald Trump.

En medio de esa coyuntura, varios legisladores republicanos de Estados Unidos redactaron una carta en la que pidieron que se inicie un proceso disciplinario contra el cantante puertorriqueño. ¿Cuáles son sus argumentos?

Congresistas republicanos pidieron "encerrar" a Bad Bunny

En los últimos días, se conoció que varios congresistas republicanos consideran que, según su punta de vista, en el show de Bad Bunny hubo 'depravación' y le enviaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones pidiendo que se tomen medidas.

Ellos, en su solicitud, hicieron hincapié en que no solo deberían haber multas millonarias, sino que evaluarse una ida a prisión.

Además, han manifestado que varios integrantes de la NFL también deberían ser investigados por permitir ese show de medio tiempo.

Entre los legisladores se encuentran Randy Fine, Andy Ogles y Mark Alford, que han expresado que creen que en las canciones y los bailes hubo contenido vulgar e, incluso, pornográfico.

Por lo tanto, de acuerdo con lo que han planteado hasta el momento, tendrá el compromiso de traducir las canciones para que su solicitud no se pase por alto.

Este fue el duro mensaje de Donald Trump tras el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Tan solo unos minutos después de que finalizó el Super Bowl, Donald Trump arremetió contra Bad Bunny.

"El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo el país y el mundo", comenzó escribiendo Donald Trump en Truth Social.

"Este espectáculo es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia. No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo", añadió.