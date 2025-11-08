¿Infidelidad? Mariana Zapata confirmó su ruptura con Mr. Stiven

En medio de una ola de rumores en redes sociales, Mariana Zapata rompió el silencio y confirmó su ruptura con el reconocido streamer Mr Stiven. La influenciadora, con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, decidió compartir un comunicado en el que explica los motivos de su separación y desmiente categóricamente las versiones de una supuesta infidelidad.

RELACIONADO Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

La paisa expresó que, así como sus seguidores fueron testigos del inicio de su romance, también merecían conocer el final. Aclaró que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, luego de un proceso de reflexión en el que ambos entendieron que sus prioridades y tiempos no coincidían.

Qué dijo Mariana Zapata sobre su separación con Mr Stiven

En su mensaje, Mariana Zapata reconoció que la relación le permitió vivir una de las etapas más bonitas de su vida, destacando el lado más genuino y humano de Mr Stiven. Lo describió como un hombre caballeroso, inteligente y con un gran corazón, con quien nunca existieron episodios de engaño o traición.

"Aquí nadie fue infiel; no hubo infidelidad ni de parte de Stiven ni de la mía. No terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie", afirmó, respondiendo a los comentarios que circulaban en internet. Según explicó, su historia no se acabó por falta de amor, sino por falta de tiempo y de privacidad.

¿Por qué terminó la relación de Mariana Zapata y Mr Stiven?

La influenciadora detalló que su dinámica de pareja se vio afectada por agendas ocupadas y la presión de la opinión pública. Aseguró que, aunque intentaron alejar su romance de las redes, el momento para hacerlo llegó demasiado tarde, lo que debilitó el vínculo.

Además, Mariana comentó que no quería convertirse en un obstáculo para la carrera profesional de su pareja, entendiendo que el amor también requiere presencia y equilibrio. Sumado a esto, mencionó que ciertas personas cercanas a él no veían con buenos ojos la relación, lo que incrementó la tensión.