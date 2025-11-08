CANAL RCN
Tendencias

¿Infidelidad? Mariana Zapata confirmó su ruptura con Mr. Stiven

La influencer reveló que no seguirá relacionada con el reconocido streamer caleño. Esto reveló tras hacerlo oficial.

Mr Stiven y Mariana Zapata
FOTO: @stiven.tc - IG

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
09:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de una ola de rumores en redes sociales, Mariana Zapata rompió el silencio y confirmó su ruptura con el reconocido streamer Mr Stiven. La influenciadora, con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, decidió compartir un comunicado en el que explica los motivos de su separación y desmiente categóricamente las versiones de una supuesta infidelidad.

Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados
RELACIONADO

Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

La paisa expresó que, así como sus seguidores fueron testigos del inicio de su romance, también merecían conocer el final. Aclaró que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, luego de un proceso de reflexión en el que ambos entendieron que sus prioridades y tiempos no coincidían.

Qué dijo Mariana Zapata sobre su separación con Mr Stiven

En su mensaje, Mariana Zapata reconoció que la relación le permitió vivir una de las etapas más bonitas de su vida, destacando el lado más genuino y humano de Mr Stiven. Lo describió como un hombre caballeroso, inteligente y con un gran corazón, con quien nunca existieron episodios de engaño o traición.

"Aquí nadie fue infiel; no hubo infidelidad ni de parte de Stiven ni de la mía. No terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie", afirmó, respondiendo a los comentarios que circulaban en internet. Según explicó, su historia no se acabó por falta de amor, sino por falta de tiempo y de privacidad.

¿Por qué terminó la relación de Mariana Zapata y Mr Stiven?

La influenciadora detalló que su dinámica de pareja se vio afectada por agendas ocupadas y la presión de la opinión pública. Aseguró que, aunque intentaron alejar su romance de las redes, el momento para hacerlo llegó demasiado tarde, lo que debilitó el vínculo.

Además, Mariana comentó que no quería convertirse en un obstáculo para la carrera profesional de su pareja, entendiendo que el amor también requiere presencia y equilibrio. Sumado a esto, mencionó que ciertas personas cercanas a él no veían con buenos ojos la relación, lo que incrementó la tensión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

¡Yina Calderón retó a Melissa Gate a volver a enfrentarse! ¿Qué fue lo que pasó?

James Rodríguez

Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

Automovilismo

Morat y Volvo unen música y sostenibilidad

Otras Noticias

Movistar Arena

Pablo Lescano, de Damas Gratis, volvió a romper el silencio tras la muerte de Sergio Blanco afuera del Movistar Arena

El vocalista de Damas Gratis le envió un sentido mensaje de condolencias a la familia de Sergio Blanco e hizo un fuerte llamado tras los hechos de violencia.

Atlético Nacional

Nacional vs. Sao Paulo, octavos de Copa Libertadores: fecha, hora y TV

Atlético Nacional recibe a Sao Paulo en el Atanasio Girardot. Prográmese con la hora y el canal para ver el juego.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025

España

Con la fachada de retiros espirituales: así era como una banda ofrecía todo tipo de alucinógenos

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación