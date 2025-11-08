Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

James Rodríguez y Daniela Ospina protagonizaron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años en Colombia. El futbolista se presentó en el Real Madrid acompañado de la madre de su hija Salomé, quien también es la hermana del mítico portero David Ospina.

Sin embargo, se divorciaron a mediados de 2017. Ya pasaron más de 8 años desde que separaron sus caminos y su hija Salomé ya tiene 12 años y tiene dos hermanos, uno por parte de James y otro por parte de Daniela.

En diálogo con Revista Semana, la modelo y empresaria habló sobre cómo está su relación con el capitán de la Selección Colombia al cabo de casi una década y sobre cómo ha sido su trato para la crianza de la mayor de sus hijos.

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre James Rodríguez?

Tengo una relación muy buena con James, estamos todos al tanto de lo que sucede con Salomé. Ella pasa tiempo con él siempre que puede. Respetamos la vida de cada uno y no nos metemos mutuamente en la vida privada.

Ospina detalló que la crianza de la niña ha sido clave para mantener una relación cordial. "Tenemos una hija en común, a la que criamos con valores y honestidad, y gracias a Dios no hemos tenido problema alguno para seguir adelante con esa relación familiar".

Por otro lado, Daniela comentó que decidió alejar a Salomé de las redes sociales ante la cantidad de comentarios dañinos que puede recibir. "Decidí protegerla alejándola un poco de redes, porque, siendo adolescente, ella quiere también su privacidad".

Daniela Ospina y su relación con su hermano David

Sobre lo que comparte con el portero de Atlético Nacional, comentó. "Yo hablo todos los días con él. No recuerdo nunca haber tenido peleas con David, somos muy cercanos. Nosotros nos llevamos cuatro años, él es mayor. Hablamos casi todos los días, compartimos cosas sobre nuestros hijos".