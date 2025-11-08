CANAL RCN
Tendencias

Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

La empresaria habló sobre la armonía familiar que mantiene con el futbolista, su papel como madre y el apoyo incondicional de su hermano, David Ospina.

James Rodríguez Daniela Ospina y Salomé
FOTO: @salomerodriguezospi - IG

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
07:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Rodríguez y Daniela Ospina protagonizaron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años en Colombia. El futbolista se presentó en el Real Madrid acompañado de la madre de su hija Salomé, quien también es la hermana del mítico portero David Ospina.

Daniela Ospina reveló una compleja decisión antes de casarse con James Rodríguez: ¿qué pasó?
RELACIONADO

Daniela Ospina reveló una compleja decisión antes de casarse con James Rodríguez: ¿qué pasó?

Sin embargo, se divorciaron a mediados de 2017. Ya pasaron más de 8 años desde que separaron sus caminos y su hija Salomé ya tiene 12 años y tiene dos hermanos, uno por parte de James y otro por parte de Daniela.

En diálogo con Revista Semana, la modelo y empresaria habló sobre cómo está su relación con el capitán de la Selección Colombia al cabo de casi una década y sobre cómo ha sido su trato para la crianza de la mayor de sus hijos.

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre James Rodríguez?

Tengo una relación muy buena con James, estamos todos al tanto de lo que sucede con Salomé. Ella pasa tiempo con él siempre que puede. Respetamos la vida de cada uno y no nos metemos mutuamente en la vida privada.

Ospina detalló que la crianza de la niña ha sido clave para mantener una relación cordial. "Tenemos una hija en común, a la que criamos con valores y honestidad, y gracias a Dios no hemos tenido problema alguno para seguir adelante con esa relación familiar".

Por otro lado, Daniela comentó que decidió alejar a Salomé de las redes sociales ante la cantidad de comentarios dañinos que puede recibir. "Decidí protegerla alejándola un poco de redes, porque, siendo adolescente, ella quiere también su privacidad".

Daniela Ospina y su relación con su hermano David

James Rodríguez tendría nuevo técnico en León: confirman acercamientos
RELACIONADO

James Rodríguez tendría nuevo técnico en León: confirman acercamientos

Sobre lo que comparte con el portero de Atlético Nacional, comentó. "Yo hablo todos los días con él. No recuerdo nunca haber tenido peleas con David, somos muy cercanos. Nosotros nos llevamos cuatro años, él es mayor. Hablamos casi todos los días, compartimos cosas sobre nuestros hijos".

Nosotros tenemos una cercanía muy linda sin importar el país en el que estemos cada uno. Siento que, desde que murió nuestro papá, él ha asumido un rol más paterno; él es muy familiar y siempre está presente para su familia. Él me regaña a veces como lo hacía papá (risas), todo con amor y con respeto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Morat y Volvo unen música y sostenibilidad

La casa de los famosos

Melissa Gate rompió el silencio y reveló la razón por la que Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado

Viral

Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

Otras Noticias

Finanzas personales

Estos son los bancos en Colombia que le permiten ahorrar en dólares: conozca los beneficios

Conozca las entidades que brindan esta opción para miles de usuarios.

Soacha

Capturan banda que se aprovechaba de menores en parques y colegios para traficar droga en Soacha

Alias León, líder de 'Los Cetre', fue uno de los capturados y tenía antecedentes por varios delitos.

América de Cali

Este es el dineral que le ingresará a América de Cali por el traspaso de Santiago Moreno a Fluminense

México

Falleció reconocido actor de 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe': revelaron las causas

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación