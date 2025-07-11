CANAL RCN
Tendencias

Influencer denunció cobro excesivo en el aeropuerto El Dorado: "Nos querían robar"

El testimonio de la creadora de contenido desató nuevas críticas por sobrecostos en locales del aeropuerto de Bogotá.

Aeropuerto El Dorado
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
04:41 p. m.
El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá vuelve a estar en medio de la polémica tras una nueva denuncia sobre cobros excesivos en los locales comerciales de la terminal aérea.

El caso fue publicado por la influenciadora Lola Vargas, quien relató que pagó $30.000 por un capuchino y que el total de su desayuno para dos personas ascendía inicialmente a $180.000, una cifra que consideró desproporcionada.

¿Cobraron extra por ser extranjero?

Según su versión, Vargas decidió pedir el desglose de la factura al notar inconsistencias con los precios publicados en la carta. El establecimiento, había cobrado valores que, tras la revisión, se redujeron a la mitad. Finalmente, el monto total se ajustó a $90.000.

Además, la creadora de contenido sugirió que el cobro inflado pudo estar relacionado con que su pareja hablaba francés, insinuando un posible aprovechamiento de turistas o viajeros extranjeros.

Este hecho encendió aún más la conversación en redes, generando debates sobre discriminación y prácticas abusivas hacia los turistas internacionales.

Antecedentes de cobros excesivos en El Dorado

El caso de Vargas, quien cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok, no es aislado. En repetidas oportunidades se han conocido las denuncias de influencers y turistas del común que aseguran que los precios están inflados.

Este tipo de situaciones ha generado una mala imagen para el aeropuerto más concurrido de América Latina, razón por la cual otros creadores de contenido han realizado videos burlándose de la situación que se se vive en el comercio de El Dorado.

