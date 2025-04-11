Abren 150 vacantes para trabajar en el Aeropuerto El Dorado: no piden experiencia y así puede postularse

La empresa de servicios de seguridad Securitas anunció la apertura de una convocatoria laboral para cubrir 150 vacantes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Los nuevos empleados se desempeñarán como operadores de seguridad aeroportuaria.

Según la convocatoria, no se requiere experiencia previa ni título universitario. Los interesados deben presentar hoja de vida actualizada, cédula de ciudadanía, diploma de bachiller y, en el caso de los hombres, situación militar definida.

Securitas asumirá la formación gratuita de los seleccionados, motivo por el cual se valorará especialmente la actitud, disposición al aprendizaje y compromiso con los protocolos de seguridad.

Fechas y lugar para presentarse

Las inscripciones estarán abiertas del 4 al 7 de noviembre de 2025.

Los interesados pueden acudir de manera presencial a la avenida Calle 26 #92-32 (Ecosistema Empresarial Connecta), en Bogotá.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la empresa, los aspirantes podrán presentarse a las 7:30 a. m. o a las 2:00 p. m., llevando sus documentos completos.

La contratación será directa con Securitas, no con el aeropuerto, que actúa únicamente como lugar de prestación del servicio.

Cómo postularse en línea

Quienes prefieran hacerlo de forma virtual pueden aplicar a través de la página web oficial de Securitas. La empresa reiteró su llamado con el mensaje: