Influencer revela momentos de pánico al ser vecino de la mujer que accionó un arma en Bogotá

En los días más recientes, un video viral se ha tomado las diferentes redes sociales en el que se observa a una mujer accionando un arma en uno de los balcones de un conjunto residencial en Bogotá. Ante la grave situación, las autoridades ya se han encargado de adelantar la respectiva investigación para sancionar el hecho.

No obstante, un reconocido creador de contenido también tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre el hecho, pues, al parecer, el hombre reside en el mismo conjunto en el que se desataron los hechos.

Influencer denuncia a mujer que dispara en conjunto de Bogotá

En una reciente ocasión, el creador de contenido Sebastián Villalobos se tomó sus redes sociales para pronunciarse ante el viral hecho, pues según sus declaraciones, el hombre vive en el mismo conjunto por lo que dicho acontecimiento ya se habría presentado con anterioridad.

Así mismo, hizo énfasis en el estado en el que la mujer se encontraba, mientras se desarrollaron los hechos, por lo que resaltó que no se estaba tranquilo viviendo en su residencia a raíz de los riesgos que se han generado en el lugar.

De esta manera, Villalobos hizo un especial llamado a sus seguidores para que lo pudieran ayudar a difundir el mensaje ante las autoridades competentes, quienes ya se han encargado de la investigación respectiva.

“Ustedes lo vieron con sus propios ojos… la verdad yo no me estoy inventando nada y esto ya ha pasado varias veces. Al principio creíamos que era pólvora pero ya nos dimos cuenta de que no es así. Está disparando al cielo, pero ¿y si lo hace hacia otro lado o impacta a alguien?. No quiero estar en la tranquilidad de mi casa esperando a que entre una bala por cualquier lugar”, señaló el bogotano.

Investigación en contra de la mujer que disparó en Bogotá

Actualmente las autoridades ya abrieron una investigación formal para establecer los hechos, presentados en el sector de Mazuren, en Bogotá. La mujer, identificada como Paola Andrea Navia, compartió un comunicado en el que presenta excusas por su conducta.

No obstante, dichos detalles harán parte de la investigación a la que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó celeridad.