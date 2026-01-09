Matrimonio es anulado tras usar discurso hecho por ChatGPT, en Holanda

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un compañero ideal para el ser humano, pues sus diversas herramientas han hecho de esta el mejor y más completo asistente hasta ahora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dichas herramientas también poseen un amplio margen de error que, de no contemplarse, podría tener repercusiones legales.

Este fue el caso de una pareja holandesa a los que les fue anulado su matrimonio después de que la persona que ofició el compromiso usara un discurso generado por ChatGPT.

Matrimonio es anulado por uso de la IA

La pareja, de la ciudad de Zwolle, se enfrentó a un insólito hecho durante su más anhelada celebración, pues la persona encargada de oficiar el acto utilizó un discurso hecho por ChatGPT que pretendía ser lúdico al pasar por alto algunos requisitos legales, según un fallo judicial publicado en los días más recientes.

La pareja, cuyos nombres fueron tachados de la decisión del 5 de enero según las normas de privacidad holandesas, argumentó que tenían la intención de casarse independientemente de si se utilizó la redacción correcta cuando hicieron sus votos.

Según la decisión, quien ofició la ceremonia el pasado 19 de abril les preguntó si "seguirían apoyándose, bromeando y abrazándose, incluso cuando la vida se ponga difícil".

Según detalles, dados por portavoces internacionales, la pareja dijo "Sí, quiero" por lo que el oficiante los declaró "no sólo marido y mujer, sino sobre todo un equipo, una pareja loca, el amor del otro y su base de operaciones".

Por esto, el juez consideró que en realidad no habían jurado cumplir con sus deberes matrimoniales, algo que exige la legislación holandesa. El tribunal entiende que la fecha del acta matrimonial es importante para el hombre y la mujer, pero no puede ignorar lo que dicta la ley. Ordenó la cancelación del matrimonio del registro civil de la ciudad de Zwolle.

Respuesta legal

Parte de la decisión apela a la ausencia de la mención que se debe hacer a las obligaciones legales por parte de la pareja ni el compromiso formal que exige el artículo 1:67 del código civil neerlandes.

Por esto, al saltarse dicho discurso, la justicia consideró que el matrimonio entre la pareja no fue oficializado.