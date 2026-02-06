“Le huele la boca”: así fue el intenso enfrentamiento entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran a punto de finalizar la cuarta semana de competencia por lo que las diferencias y discusiones cada vez se intensifican más.

Este ha sido el caso de Valentino Lázaro y Alejandro Estrada, quienes, con el paso de los días, han identificado contundentes diferencias que los ha llevado a encontrarse en más de una ocasión.

No obstante, el más reciente enfrentamiento habría obligado a otros participantes a participar para que sus palabras no pasaran a mayores.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada?

La más reciente jornada de salvación generó grandes enfrentamientos entre los participantes ya que ninguno de los dos toleró los comentarios que se empezaron a realizar en dicho instante.

Pese a las palabras negativas, el creador de contenido manifestó su rotunda inconformidad ante los argumentos del actor, quien, al parecer, habría hecho referencia a los medicamentos que Lázaro debe consumir para tratar la esquizofrenia que padece.

No obstante, Estrada afirmó que no se encontraba de acuerdo con que su compañero hubiera hecho referencia a su edad ya que lo llegó a catalogar como una persona “de la tercera edad” en la competencia.

Ante la cercanía que ambos se encontraban protagonizando, varios jugadores intervinieron para que ninguno cruzara los límites permitidos. Sin embargo, el creador de contenido manifestó que su compañero lo estaba tocando con la nariz.

“No sea morrongo, usted empezó a decir que por qué tomo pastillas. No me toque con la nariz, que asco… le huele la boca mal a parte. Yo no juzgo a la gente por cosas que no puede cambiar… sus problemas mentales, su orientación sexual, su raza o su color de piel. Yo juzgo a la gente por acciones que deciden hacer estando conscientes”.

Más discusiones en La Casa de los Famosos

Por otro lado, las confrontaciones dentro de la competencia no han parado ya que Nicolás Arrieta también manifestó su inconformidad con Marilyn, quien, según declaraciones del famoso, lo habría cuestionado también por el uso de aparentes medicamentos psiquiátricos.

“Yo quedé en shock… quién dice ese tipo de cosas con respecto a ese tema. Yo nunca me he metido con ella. No entiendo de dónde vienen esos comentarios si yo antes he sido muy amable”, manifestó.