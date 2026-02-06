CANAL RCN
Santa Fe pone fichaje en manos del hincha: presidente confirma jugador de la MLS

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó la llegada de más jugadores al club, algo que depende de la venta de abonos.

Eduardo Méndez
Foto: @SantaFe

febrero 06 de 2026
09:43 a. m.
Independiente Santa Fe no quiere bajar el ritmo tras conquistar la Superliga y ya piensa en grande para el 2026.

Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina y el objetivo claro de meterse entre los ocho de la Liga, el club cardenal acelera gestiones para cerrar dos refuerzos más y fortalecer su plantilla.

Luego de inscribir a Juan Sebastián Quintero (central) y Mateo Puerta (lateral), la dirigencia trabaja contrarreloj para sumar un extremo pedido expresamente por Pablo Repetto y un defensor que actualmente milita en la MLS.

Eduardo Méndez confirmó negociaciones por Brayan Ceballos

En diálogo con Carlos Antonio Vélez, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que el club ya conversa formalmente por la llegada de Brayan Ceballos, actual jugador del New England Revolution.

Ceballos, de 24 años, suma 29 partidos en la última temporada de la MLS y también cuenta con experiencia internacional en Europa League, un valor agregado que seduce al cuerpo técnico.

Sin embargo, su fichaje no es sencillo, pues el equipo estadounidense solo acepta venta, por lo que Santa Fe ya habría llegado a un acuerdo de palabra por ello.

“El jugador que se trae de la MLS hay que comprarlo y significa que toca pagar buenos dineros. Solo lo venden. Está negociado en palabras para definir su pago en tres años”, explicó Méndez.

La hinchada tendrá la última palabra sobre el refuerzo

Más allá de lo deportivo, el presidente fue claro, pues la oficialización del defensor —y del extremo— depende directamente del respaldo de la afición.

Desde este domingo 8 de febrero saldrán a la venta los abonos para la Copa Libertadores, y el club espera una respuesta masiva.

Si los hinchas acompañan con la compra de abonos, Santa Fe avanzará definitivamente con la contratación de Ceballos, a quien consideran prioridad para blindar la zaga central antes del debut continental.

