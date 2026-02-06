Luisa Fernanda W comparte recuerdo de Fabio Legarda: Pipe Bueno habría reaccionado

La industria musical se vio impactada el pasado 7 de febrero del año 2019 cuando el reconocido influencer y cantante Fabio Legarda perdió la vida por una bala perdida en Medellín.

El artista, quien en ese instante sostenía una relación sentimental con la famosa Luis Fernanda W, generó una gran ola de reacciones entre miles de fanáticos y demás artistas que se tomaron las redes sociales para compartir mensajes y homenajes en su honor.

Pese a que ya han pasado 7 años de dicho suceso, la empresaria Luisa Fernanda W se tomó las redes sociales, en los días más recientes, para compartir un video hecho por internautas.

¿Qué compartió Luisa Fernanda W sobre Legarda?

Las redes sociales se han visto permeadas por miles de publicaciones en donde se hacen muestras de solidaridad con Sonia, esposa del cantante Yeison Jiménez, quien estuvo presente en los homenajes que se hicieron en honor al caldense.

Por esto, el clip que compartió la antioqueña contenía un texto que recordó el homenaje que se hizo en honor a Fabio Legarda, en La Macarena de Medellín, con el que, en dicho instante, se desataron miles de críticas hacia la mujer por “salir en público durante el duelo”.

Así mismo, dicho clip habría hecho una comparación entre el homenaje mencionado anteriormente y el que recientemente se hizo en honor a Yeison Jiménez en el que su esposa también participó.

“Ustedes son muy doble moral. Nunca voy a olvidar que a Luisa le cayó hate porque organizaron ese concierto en homenaje a Legarda. Le dijeron que por qué hacía show con la muerte de él. Que cómo era posible que se maquillara, que saliera vestida de blanco. Fue juzgada sin empatía y sin respeto. Entonces, no era el homenaje, sino quien lo hacía”, afirma el texto.

Pipe Bueno reacciona al video

Dicho clip fue compartido por la creadora de contenido, en su cuenta oficial de Instagram. Así mismo, el video también recibió el like de Pipe Bueno, quien es el esposo y padre de los dos hijos de la empresaria.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron que estas críticas se habían realizado ya que “se trataba de Luisa Fernanda W”.