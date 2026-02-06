Atentado en Arauca reaviva debate sobre garantías de seguridad electoral

La violencia electoral volvió a golpear a Colombia. El atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca, que dejó dos escoltas muertos y tres personas secuestradas, reabrió el debate sobre las garantías de seguridad para hacer campaña en regiones donde grupos armados ejercen control territorial.

Voces de alerta desde las campañas

María Paz Gaviria, número 100 de la lista del Partido Liberal al Senado, estuvo en Arauca el día del ataque. "No podemos seguir permitiendo que la inseguridad, la violencia sean parte de la vida política del país, de los territorios", afirmó la candidata, quien hizo un llamado urgente a que "se garanticen elecciones en paz" y alertó sobre las acciones del ELN, con quien el gobierno ha mantenido conversaciones durante los últimos tres años.

Sara Castellanos, candidata por Salvación Nacional y también número 100 de su lista, calificó la situación como "el resultado del fracaso de esta paz total". Según Castellanos, hay "presencia de grupos armados en 71% de los municipios en Colombia", lo que ha restringido severamente la capacidad de hacer campaña. "En el Huila, en Pitalito, me dicen por favor no venga aquí, porque hay presencia de la guerrilla", reveló la aspirante al Congreso.

El analista Julio Iglesias señaló que "hay territorios vedados dentro del territorio nacional donde no se pueden expresar ciertas ideas". Iglesias enfatizó que no es que no se pueda hacer política, sino que "solo algunos pueden hacer política", aquellos con "vínculos, relaciones político-ideológicas, económicas con esos grupos".

Negociación y violencia simultánea

Un dato que generó controversia fue que, según información presentada en el debate, en el mismo momento del atentado contra la caravana de Castellanos, el gobierno nacional sostenía reuniones confidenciales con delegados del ELN en el Catatumbo, evidenciando la compleja situación de negociación y violencia simultánea.

La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral han emitido alertas sobre la violencia en varios municipios durante la campaña electoral. El año pasado, el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay marcó un punto crítico en la seguridad electoral del país.

María Paz Gaviria destacó que más allá de la experiencia de los políticos, "un pueblo trabajador, un pueblo del campo que está azotado y que sufre estos ataques es algo que tiene que cambiar". La candidata liberal describió su visita a Arauca como "uno de los días más lindos" de campaña en "un territorio lleno de oportunidades", antes del atentado.

Ambas candidatas coincidieron en la necesidad de recuperar la seguridad territorial como condición indispensable para garantizar un proceso electoral democrático y libre en todas las regiones de Colombia.