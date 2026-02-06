Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días

El precio del dólar volvió a moverse con fuerza este viernes 6 de febrero de 2026 en Colombia, en una jornada marcada por la volatilidad temprana y un repunte frente al cierre anterior.

La divisa abrió a la baja en $3.685,50, lo que representó una caída inicial de $6,25 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.691,75.

Durante los primeros minutos de negociación, exactamente a las 8:05 a. m., el dólar tocó un mínimo de $3.681 y un máximo de $3.690, con apenas tres transacciones registradas en ese tramo, reflejando un arranque de mercado prudente.

Precio del dólar hoy viernes 6 de febrero de 2026 en Colombia

De acuerdo con la TRM certificada por el Banco de la República, el precio oficial del dólar para este viernes quedó en $3.691,75, alcanzando su nivel más alto en más de dos semanas, desde el pasado martes 20 de enero.

En comparación con la jornada anterior, la divisa subió $46,82, lo que equivale a un aumento del 1,28 %. Frente al mismo día de la semana pasada, el alza fue del 0,83 % ($30,46).

Sin embargo, al mirar periodos más largos, el comportamiento cambia, pues frente al mes anterior el dólar se redujo un 2,08 % ($78,28), mientras que desde el inicio del año acumula una caída del 1,74 % ($65,33).

Así se ha movido el dólar a lo largo de la primera semana de febrero

El comportamiento reciente del billete verde deja ver una recuperación progresiva tras tocar mínimos a mitad de semana:

Lunes 2 de febrero: $3.670,47

Martes 3 de febrero: $3.628,16

Miércoles 4 de febrero: $3.622,00

Jueves 5 de febrero: $3.644,93

Viernes 6 de febrero: $3.691,75.

Para quienes siguen de cerca el mercado cambiario —importadores, viajeros o ahorradores—, este repunte es una señal de alerta, aunque el balance anual todavía muestra un dólar más barato que hace un año.