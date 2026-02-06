CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días

El dólar volvió a sacudir el mercado este viernes 6 de febrero de 2026. Conozca el precio oficial, la TRM y cuánto subió frente al día anterior.

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días
Foto: Pixabay

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
08:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar volvió a moverse con fuerza este viernes 6 de febrero de 2026 en Colombia, en una jornada marcada por la volatilidad temprana y un repunte frente al cierre anterior.

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó

La divisa abrió a la baja en $3.685,50, lo que representó una caída inicial de $6,25 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.691,75.

Durante los primeros minutos de negociación, exactamente a las 8:05 a. m., el dólar tocó un mínimo de $3.681 y un máximo de $3.690, con apenas tres transacciones registradas en ese tramo, reflejando un arranque de mercado prudente.

Precio del dólar hoy viernes 6 de febrero de 2026 en Colombia

De acuerdo con la TRM certificada por el Banco de la República, el precio oficial del dólar para este viernes quedó en $3.691,75, alcanzando su nivel más alto en más de dos semanas, desde el pasado martes 20 de enero.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump

En comparación con la jornada anterior, la divisa subió $46,82, lo que equivale a un aumento del 1,28 %. Frente al mismo día de la semana pasada, el alza fue del 0,83 % ($30,46).

Sin embargo, al mirar periodos más largos, el comportamiento cambia, pues frente al mes anterior el dólar se redujo un 2,08 % ($78,28), mientras que desde el inicio del año acumula una caída del 1,74 % ($65,33).

Así se ha movido el dólar a lo largo de la primera semana de febrero

El comportamiento reciente del billete verde deja ver una recuperación progresiva tras tocar mínimos a mitad de semana:

¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones
RELACIONADO

¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones

  • Lunes 2 de febrero: $3.670,47
  • Martes 3 de febrero: $3.628,16
  • Miércoles 4 de febrero: $3.622,00
  • Jueves 5 de febrero: $3.644,93
  • Viernes 6 de febrero: $3.691,75.

Para quienes siguen de cerca el mercado cambiario —importadores, viajeros o ahorradores—, este repunte es una señal de alerta, aunque el balance anual todavía muestra un dólar más barato que hace un año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Las motos más baratas del 2026 en Colombia: hay modelos desde menos de $4 millones

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026

Servicios públicos

Anuncian cambio en factura de este servicio en Bogotá: conozca de qué se trata

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Juan Fernando Cristo confirma su retiro de la consulta del Frente por la Vida

El dirigente político explicó que decidió no participar en la consulta de la centro izquierda prevista para el 8 de marzo y que continuará hasta la primera vuelta.

Artistas

Carlos Vives estrena “Te Dedico” y anuncia su gira Tour al Sol 2026

Carlos Vives presenta “Te Dedico”, una canción que marca una nueva era romántica y anuncia su Tour al Sol 2026. Conozca fechas y detalles.

Torneo BetPlay

Inflable publicitario cayó encima de un jugador del fútbol colombiano en pleno partido

Elon Musk

“El dinero no puede comprar la felicidad”: el mensaje que le ganó burlas en redes sociales al hombre más rico del mundo

Enfermedades

7 de cada 10 barreras en pacientes con cáncer de sangre se deben a la falta de medicamentos