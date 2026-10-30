Tiquetes aéreos en Colombia están más caros, ¿qué hay detrás del alza?

Viajar en avión cuesta más en Colombia. Los tiquetes aéreos registraron un incremento anual de 18,29 % en septiembre de 2026, casi tres veces la inflación del país. El encarecimiento del combustible y las presiones sobre los costos de las aerolíneas explican parte de este comportamiento.

¿Por qué subieron los tiquetes aéreos en Colombia?

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que los pasajes de avión aumentaron 12,25 % en septiembre frente a agosto y acumularon una variación anual de 18,29 %. En contraste, la inflación anual del país llegó a 6,29 % durante el mismo periodo.

El incremento mensual también ubicó al transporte aéreo de pasajeros y equipaje, incluidos los cobros por exceso de equipaje, entre las diez subclases que más contribuyeron a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Uno de los factores que presiona las tarifas es el combustible utilizado por los aviones, conocido como jet fuel. Las tensiones geopolíticas y la guerra con Irán han impulsado su cotización internacional.

Durante un encuentro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), realizado el 19 de octubre, su director ejecutivo, Peter Cerdá, explicó que el combustible pasó de representar el 28 % al 38 % de los gastos operativos de las aerolíneas en un año.

Al 16 de octubre, el barril de este insumo costaba US$193,6 en América Latina y el Caribe, un aumento de 113,7 % frente al mismo periodo de 2025. En Colombia, la Aeronáutica Civil estima que el combustible representa cerca del 40 % del costo de un tiquete.

¿Por qué otra medición muestra que los vuelos están más baratos?

Aunque el DANE reportó un aumento anual de 18,29 %, los datos de la plataforma Viajala muestran un comportamiento distinto. Entre enero y octubre de 2026, el precio promedio de los tiquetes de ida y regreso cayó 3,9 % en rutas nacionales y 5,6 % en internacionales frente al mismo periodo del año anterior.

La diferencia está en la metodología. El DANE compara los precios de septiembre con los de septiembre de 2025 e incluye los cobros por exceso de equipaje. Viajala analiza los precios promedio disponibles en su plataforma durante un periodo de diez meses.

Felipe Alarcón, director comercial de Viajala, atribuyó la reducción observada a la revaluación del peso colombiano y a la expansión de las aerolíneas de bajo costo.

¿Qué pasará con los precios de los vuelos para fin de año?

Las proyecciones de Viajala apuntan a que los tiquetes nacionales podrían ser 3,3 % más baratos durante la temporada de fin de año. Sin embargo, la plataforma anticipa un aumento de 5,3 % durante el primer trimestre de 2027.

La demanda también continúa creciendo. Entre enero y agosto de 2026 viajaron 39,4 millones de pasajeros por vía aérea en Colombia, por encima del registro del mismo periodo de 2025.

El comportamiento del combustible, la tasa de cambio y la competencia entre aerolíneas serán determinantes para saber cuánto tendrán que pagar los colombianos por volar en los próximos meses.