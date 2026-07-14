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Pa’ Seguirte Queriendo llegará próximamente a las noches del Canal RCN

La segunda parte de la historia que enamoró a los colombianos llegará próximamente.

Foto: Canal RCN
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julio 14 de 2026
07:54 p. m.
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Estudios RCN anunció que ya comenzaron las grabaciones de Pa’ Seguirte Queriendo, la nueva producción que dará continuidad a la historia de Pa’ Quererte, una de las novelas más recordadas por la audiencia colombiana durante los últimos años.

La serie original logró posicionarse como un fenómeno de audiencia y conversación en redes sociales gracias a su manera de abordar temas como la paternidad, la familia, las relaciones sentimentales y la superación de las dificultades cotidianas. Además, recibió 10 premios India Catalina en 2021, reconocimiento que consolidó su impacto en la televisión nacional.

Esta nueva entrega retomará la vida de sus protagonistas varios años después de los acontecimientos conocidos por los televidentes. Los personajes deberán enfrentarse a los retos de la madurez, los cambios personales y las nuevas dinámicas familiares, mientras intentan reconstruir relaciones que se deterioraron con el paso del tiempo.

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¿De qué tratará Pa’ Seguirte Queriendo?

Pa’ Seguirte Queriendo estará ambientada en un universo contemporáneo y realista, con un tono de comedia dramática. La historia mostrará cómo sus personajes intentan recuperar el sentido de la familia y la amistad, al tiempo que aceptan las nuevas versiones de sí mismos y de las personas que los rodean.

La producción también buscará reflejar la manera en que el amor cambia con los años. Los protagonistas deberán comprender que las relaciones no permanecen intactas y que, en algunos casos, es necesario sanar heridas, reconocer errores y adaptarse a nuevas circunstancias.

La producción ejecutiva está a cargo de Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli. La dirección será responsabilidad de Israel Sánchez y Lucho Sierra, mientras que los libretos fueron escritos por Juan Andrés Granados, Paola Arias, Ana Fernanda Martínez y Andrea López.

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El elenco que regresa a la nueva producción de Canal RCN

La novela contará con un amplio elenco encabezado por Juliette Pardau, Sebastián Martínez, Juliana Galvis, Diana Wiswell, Hanny Vizcaíno, Variel Sánchez, Natalia Jerez y David Martínez.

También harán parte de la producción Pity Camacho, Marianella González, Laura de León, Luis Eduardo Arango, Aida Morales, Alejandra Ávila, Sharon Delgado, Manuel Sarmiento, Camila Jurado, Silvia de Dios, Horacio Tavera, Amparo Conde y Mónica Pardo.

Con el inicio de las grabaciones, Canal RCN avanza en la preparación de una de sus próximas apuestas de ficción. Pa’ Seguirte Queriendo será estrenada próximamente tanto en la señal principal como en el Ecosistema Digital del Canal RCN, donde los seguidores podrán reencontrarse con sus personajes y conocer la nueva etapa de sus historias.

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