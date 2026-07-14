OMS inicia primer ensayo clínico con antiviral contra ébola en RDC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes el inicio del primer ensayo clínico destinado a evaluar la eficacia de un antiviral en pacientes expuestos a la cepa mortal de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC).

El experimento, denominado EBO-PEP, busca determinar si el medicamento obeldesivir puede funcionar como profilaxis postexposición (PEP) en personas que han estado en contacto con casos confirmados de la variante Bundibugyo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó el inicio de las pruebas en la red social X: “Todo descubrimiento comienza con la esperanza”. Añadió que, si el tratamiento resulta eficaz en personas de alto riesgo, podría representar un avance importante en la prevención del desarrollo de la enfermedad.

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Obeldesivir y participación de Gilead Sciences

El antiviral experimental, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, se administra por vía oral y ha demostrado eficacia en modelos preclínicos contra algunos filovirus, responsables de las fiebres hemorrágicas.

Los ensayos clínicos, que marcan la fase de prueba en seres humanos, buscan reclutar cerca de 1.000 participantes de 12 años o más que hayan estado en contacto directo con un caso confirmado en los cinco días anteriores, pero que aún no presenten síntomas.

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Actualmente no existe vacuna ni tratamiento reconocido para la variante Bundibugyo, lo que convierte a este ensayo en un hito dentro de la respuesta internacional a la epidemia.

Epidemia en expansión y cifras oficiales

Según las últimas cifras de las autoridades sanitarias congoleñas, la cepa Bundibugyo ha infectado a más de 1.960 personas y ha causado la muerte de más de 700 desde que la epidemia fue declarada el 15 de mayo en la provincia de Ituri, una región del noreste rica en minerales y bajo control de grupos armados. También se han registrado algunos casos en la vecina Uganda.

La OMS subrayó que el objetivo del ensayo es ofrecer una herramienta preventiva en un contexto donde la inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario dificultan los esfuerzos para contener la propagación del virus.