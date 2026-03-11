CANAL RCN
Intento de sicariato en el norte de Bogotá: hombre en moto le disparó a su víctima en una cafetería

El hecho se dio en la tarde del martes 10 de marzo.

marzo 11 de 2026
11:12 a. m.
Autoridades investigan un nuevo intento de sicariato ocurrido en la tarde del martes 10 de marzo en Usaquén, norte de Bogotá. La víctima fue un hombre que estaba en una cafetería ubicada en la calle 161 con carrera 19, barrio Las Orquídeas.

El delincuente llegó en motocicleta y sin mediar palabra, le disparó en al menos cinco ocasiones y al frente del resto de clientes. Segundos después, emprendió la huida a toda velocidad mientras la ciudadanía experimentaba momentos de pánico, según conoció Mañana Express.

Le dispararon a plena luz del día

Con respecto a la víctima, se supo que fue llevada a un centro médico. El último reporte de salud precisó que se encuentra fuera de peligro, aunque su pronóstico es reservado.

“Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, son alertados por la central de radio sobre una persona herida en una cafetería. De manera inmediata y al llegar al lugar de los hechos, la ciudadanía manifestó que un hombre ingresó al lugar y disparó en varias oportunidades contra un ciudadano”, informó el mayor Julián Gutiérrez, comandante encargado de la estación de Policía de Usaquén.

Las cifras de la Secretaría de Seguridad apuntan que en enero se dieron 90 asesinatos en la ciudad, una reducción del 8.2%. El 96% de las víctimas fueron hombres.

Asesinatos en Bogotá: esto muestran las cifras

Los criminales utilizan cuatro armas: de fuego (53 casos – 59%), blanca (29 casos – 32%), contundentes (siete – 8%) y explosivos (uno – 1%). Gran parte de los homicidios ocurrieron en las noches de los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo; así como en las madrugadas.

Por otro lado, los casos se presentaron mayormente en Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa, Engativá, Kennedy, Santa Fe y Suba. El 2025 cerró con 1.177 homicidios, siendo agosto el mes en que mayores reportes hubo (110), mientras que el de menores cifras fue febrero (78).

