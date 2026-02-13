¡Isabella Ladera sorprendió a todos al revelar que está embarazada! Así anunció la noticia

En la mañana de este 13 de febrero, Isabella Ladera subió un post que nadie se esperaba, pero ha generado emoción.

La reconocida creadora de contenido anunció que está embarazada y se mostró muy feliz junto a Hugo García, su pareja.

Así fue como Isabella Ladera confirmó su embarazo

Isabella Ladera se fotografió en la playa, abrazando a su pareja y sosteniendo la ecografía del bebé que viene en camino.

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestra", escribió la creadora de contenido junto a la imagen.

Además, Isabella Ladera también subió una historia en la que se vio a Hugo García consintiendo su vientre y manifestó lo siguiente:

Se nos dio.

Sin embargo, por ahora, la venezolana no ha especificado cuántos meses tiene de embarazo y si será mamá de un niño o una niña.

Previo al anuncio, tanto Isabella Ladera como Hugo García manifestaron en sus redes sociales que estaban próximos a entregar una muy buena noticia.

Estas han sido las reacciones tras el embarazo de Isabella Ladera

Luego de que Isabella Ladera subió el post a Instagram, este se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios en los que la felicitaron.

"¡Felicidades, mi reina", "seré tía nuevamente", "feliz por ustedes", "yo soy team boy", "qué emoción", "Dios los bendiga", "lo sabía, pero no quería adelantarme", "mi sobri viene en camino", "te vamos a llenar de amor", "amo esto", "qué bonito cómo le cambió la vida", "bendiciones", "se sabía", "tenías la carita", "puro amor", "en hora buena", "serán una hermosa familia", "me muero de amor" y "te mereces todo lo bonito", han sido algunas de las reacciones.

Isabella Ladera será mamá por segunda vez

En el 2020, Isabella Ladera cumplió por primera vez su sueño de ser mamá.

Su hija se llama Mía Antonella, es venezolana y actualmente tiene alrededor de cinco años.