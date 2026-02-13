CANAL RCN
Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan “Sin Despedida”, una colaboración muy esperada

Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan “Sin Despedida”, una emotiva balada con mariachi que marca una nueva etapa musical.

Carlos Rivera y Alejandro Fernández
Foto: cortesía

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
11:52 a. m.
La música mexicana vive un momento especial con el lanzamiento de “Sin Despedida”, la nueva colaboración entre Carlos Rivera y Alejandro Fernández, dos de las voces más queridas del pop y el regional latino.

El tema, que ya está disponible en plataformas digitales, llega como una balada con mariachi cargada de emoción, nostalgia y una interpretación poderosa que promete conectar con miles de oyentes.

La canción fue escrita en su totalidad por Rivera y marca un encuentro artístico que muchos fans venían esperando desde hace años.

Una balada con mariachi que une amistad y sentimiento

“Este dueto es muy especial, porque más allá de cantar con una estrella que representa a nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo”, expresó Carlos Rivera sobre esta colaboración.

“Sin Despedida” destaca por su letra profunda y por la química vocal entre ambos artistas, que se complementan con naturalidad.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial grabado en Guadalajara y dirigido por Nuno Gomes, protagonizado por Gabriel Agüero y Priscila Valverde. Ella interpreta distintos personajes del imaginario mexicano dentro del universo visual del álbum, aportando una narrativa conmovedora que potencia el mensaje de la canción.

Este sencillo es el primer adelanto del próximo disco de Rivera, Vida México, proyecto que representa la segunda parte de su EP “Vida…”, lanzado en octubre pasado y enfocado en resaltar sus raíces musicales.

“Vida México”, nuevo álbum y gira internacional

El estreno de “Sin Despedida” también marca una etapa clave en la carrera del cantante, quien se prepara para llevar su música a grandes escenarios con el tour ¡Vida México!.

Uno de los momentos más esperados será su presentación del 9 de mayo en la emblemática Plaza de Toros La México, su primera vez en ese recinto.

La gira incluye fechas en varias ciudades de México como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Cancún, además de una extensa etapa por España, con paradas en Barcelona, Valencia, Bilbao y Cádiz,entre otras.

Con esta colaboración junto a Alejandro Fernández, Carlos Rivera reafirma su lugar como uno de los cantautores más importantes de su generación, apostando por un sonido que honra la tradición del mariachi mientras dialoga con el pop contemporáneo.

“Sin Despedida” no solo une a dos grandes artistas, sino que también celebra la amistad, la identidad mexicana y el poder de las canciones que llegan directo al corazón.

