Sindicatos y gremios empresariales reaccionaron a la suspensión del decreto de salario mínimo para 2026: esto dijeron

El Consejo de Estado otorgó un plazo de ocho días hábiles al Gobierno Nacional para expedir un nuevo decreto de salario mínimo bajo criterios legales.

febrero 13 de 2026
11:42 a. m.
El país no tardó en reaccionar a la decisión adoptada por el Consejo de Estado de suspender, de manera provisional, el decreto que establece el salario mínimo para 2026. Voces en contra y a favor encendieron un nuevo debate sobre el aumento del 23% aprobado por el Gobierno Petro el pasado 29 de diciembre (2025).

El presidente de la federación sindical más grande del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, rechazó la decisión adoptada por el Consejo de Estado y advirtió:

“Es un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial, donde los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados con sectores del Consejo de Estado, están atentando contra un acto de justicia social para millones de trabajadores”, Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT.

Su llamado, tras conocer la noticia, es al presidente de la República, para que “en un acto de movilización nacional, expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que fue suspendido por el Consejo de Estado. Tiene la facultad discrecional”.

¿Qué dicen los gremios empresariales sobre el fallo?

De otro lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), celebró la decisión que, según dijo, fue adoptada en estricto derecho: “está teniendo en cuenta que el incremento desmesurado del salario mínimo que había hecho el Gobierno Nacional no obedece a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino a la arbitrariedad e improvisación”.

Contrario a la solicitud de la CUT, Cabal pidió al Gobierno expedir un nuevo decreto, en el plazo de ocho días otorgado por el Consejo de Estado, “que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores, porque se iban a perder 772.000 empleos, ni a las micro, pequeñas y medianas empresas. Debe ser un sano equilibrio”.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), pese a advertir las posibles consecuencias de un incremento del 23%, decidió no demandar el decreto.

Sin embargo, su presidente, Bruce Mac Master, dijo estar convencido de que “en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”.

Y, en respuesta, señaló que el “país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo se han generado”, aunque consideran “importante que se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta se repitan en el futuro”.

