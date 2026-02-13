CANAL RCN
Deportes

"James sigue estando entre los mejores 15 el mundo": Leyenda de la MLS

La leyenda del fútbol norteamericano habló sobre la llegada de James Rodríguez al Minnesota United.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
12:03 p. m.
La llegada de James Rodríguez al Minnesota United continúa generando repercusión en el entorno de la Major League Soccer. En las últimas horas, una de las voces más autorizadas del fútbol estadounidense, Landon Donovan, opinó sobre el fichaje del colombiano y sorprendió con sus declaraciones, tanto por la sinceridad de su reacción inicial como por el reconocimiento que hizo del talento del mediocampista.

Donovan, considerado por muchos como el mejor futbolista en la historia de Estados Unidos, habló del tema durante su podcast, donde analizó el impacto que puede tener James en el campeonato norteamericano. Sus palabras no pasaron desapercibidas, pues reflejaron un cambio radical en su percepción del fichaje.

Una reacción inicial llena de dudas

El exmediocampista confesó que, cuando conoció la noticia del arribo de James a la MLS, su primera impresión no fue positiva. Según contó, la idea de ver al capitán de la selección Colombia en el fútbol estadounidense le generó escepticismo.

“Cuando me enteré de esto por primera vez, no podría haberlo odiado más. Pensé: ‘Esto es lo más tonto que he visto en mi vida’”, afirmó Donovan. Sin embargo, explicó que su postura cambió cuando entendió las condiciones del contrato del colombiano con Minnesota United.

El estadounidense señaló que el acuerdo por seis meses mantiene a James en un escenario competitivo antes de los grandes retos con su selección. “Luego descubrí que era un contrato de seis meses, así que sigue siendo una pieza importante para Colombia, todavía es el capitán de la selección nacional y van a jugar el Mundial”, agregó durante el programa.

Un elogio que sorprendió al entorno del fútbol

Más allá de su primera reacción, Donovan terminó destacando el talento del colombiano con una frase que generó impacto en redes sociales y medios deportivos. El exjugador aseguró que, a su juicio, James continúa siendo uno de los futbolistas más dotados técnicamente del planeta.

“sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del mundo”, afirmó el histórico referente del fútbol estadounidense, reconociendo la calidad del volante.

Las declaraciones del exjugador reflejan la expectativa que ha generado el arribo del colombiano a la MLS. En Minnesota United esperan que su experiencia y visión de juego marquen diferencia en la competencia, mientras que en Colombia su presente es seguido de cerca, pensando en los próximos compromisos internacionales. Por ahora, el fichaje de James no solo despierta ilusión en los aficionados, sino también el análisis de leyendas del fútbol mundial.

