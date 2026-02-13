¿Qué pasará esta quincena tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026? Atento

En la mañana de este 13 de febrero, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, en el que se expidió el nuevo salario mínimo.

Además, le otorgó al Gobierno un plazo de ocho días para que expida y publique un nuevo decreto.

"El despacho resuelve, a título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandadas que, dentro de los ocho días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso", se planteó.

En consecuencia, ha surgido la duda de qué pasará en esta quincena tras lo sucedido con el salario mínimo y José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, analizó el panorama.

Esto pasará esta quincena tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026

De acuerdo con José Manuel Restrepo, por ahora, tras lo ordenado por el Consejo de Estado, todo seguirá igual y no habrá cambios en los sueldos de los trabajadores.

"Lo primero es un parte de tranquilidad a todos los trabajadores colombianos. Aquí no ha cambiado nada con la decisión del Consejo de Estado y siguen ganando exactamente el mismo aumento que se adoptó a inicio del año 2026", expuso.

"¿Qué fue lo que le dijo el Consejo de Estado al Gobierno? Que le presente un decreto provisional en donde le justifique el aumento acordado, del 23,7%, con base en los criterios de ley y en los desarrollos jurisprudenciales del país. Seguramente, el Gobierno justificará el aumento con base en la inflación, la productividad y el concepto de salario vital y llegará al mismo porcentaje, por eso los trabajadores no se van a ver afectados", agregó.

¿Cuánto se puede demorar un fallo definitivo sobre el salario mínimo 2026?

Según José Manuel Restrepo, el fallo definitivo aún puede demorarse entre 6 o 7 meses.

"Lo que dice esta decisión del Consejo de Estado es que no hay mala fe por parte del Gobierno y no hay una anticonstitucionalidad, sino que hay una duda razonable que se soluciona con el criterio técnico más explicito", señaló el exministro de Hacienda.

"Incluso, no bajó el sueldo o los sueldos, no tomó una decisión en esa dirección, sino que lo único que pide es explicación y justificar bien el aumento que el Gobierno está haciendo", concluyó.