Shakira conquista Europa: su marca isima llega al Reino Unido con Selfridges

Lo invitamos a seguirnos y no perderse de ninguna noticia de Colombia y el mundo

Con fórmulas científicamente avaladas, certificaciones internacionales y una filosofía que celebra la diversidad capilar, Isima marca un nuevo hito en la carrera empresarial de nuestra querida Shakira.

El debut europeo de Isima: innovación y raíces latinas

La llegada de Isima al Reino Unido representa un paso decisivo en la expansión global de la marca. Tras su exitoso lanzamiento en junio en Estados Unidos y México, la firma de Shakira desembarca ahora en Europa con Selfridges como socio exclusivo.

La línea está disponible en las cuatro tiendas de la cadena británica —incluyendo la icónica sede de Oxford Street en Londres— y dentro del nuevo espacio Beauty Workshop en Manchester y Birmingham.

Foto cortesía de Isima

El Método TriModal™, tecnología desarrollada por los expertos de Isima, se centra en el cuero cabelludo, el córtex y la cutícula, ofreciendo soluciones personalizadas para todo tipo de cabello. Con esta propuesta, la marca busca romper con la tendencia de “simplificar” el cuidado capilar y apostar por un enfoque integral basado en ciencia y cultura.

Shakira y su visión detrás de Isima

Más allá de su rol como fundadora y Chief Community Officer, Shakiraha convertido a Isima en una extensión de su identidad creativa. “El cabello es complejo, y merece más atención”, ha afirmado la artista, quien ha enfrentado los mismos retos que millones de personas con diferentes texturas y tipos de cabello.

Inspirada en la diversidad capilar latina, la marca combina innovación tecnológica con rituales culturales, buscando empoderar a cada persona a través del cuidado capilar consciente.

El Reino Unido es una sociedad diversa, y eso refleja perfectamente el espíritu de Isima

Explicó Sid Katari, CEO de la marca.

Una colaboración con el sello de lujo de Selfridges

Selfridges, fundada en 1909, es considerada una de las tiendas departamentales más icónicas del mundo. Su alianza con Isima refuerza su apuesta por la innovación en belleza y sostenibilidad.

Para Jade Mainprize, compradora de belleza en Selfridges,

Es un honor presentar una marca desarrollada por una figura global como Shakira, que combina ciencia, diversidad y eficacia real en el cuidado capilar.

Los productos de Isima tienen precios entre £13 y £39.50 y están disponibles tanto en tiendas físicas como para envío en más de 30 países a través de isima.com.

Premios y reconocimientos internacionales

Desde su lanzamiento, Isima ha sido aclamada por la crítica y ha recibido importantes galardones en la industria de la belleza:

Allure Best of Beauty 2025 y Harper’s BAZAAR Beauty Icon por la mascarilla Súperbomba Triple Repair Peptide Mask.

por la mascarilla Súperbomba Triple Repair Peptide Mask. Oprah Beauty O-wards por Curls Don’t Lie Curl Perfector.

por Curls Don’t Lie Curl Perfector. NewBeauty NB100 What’s Next in Beauty, que destacó su innovación y enfoque inclusivo.

Todas las fórmulas cuentan con certificaciones Halal, Leaping Bunny y The Vegan Society, consolidando el compromiso de la marca con la sostenibilidad y la ética en la belleza.

Isima: el futuro del cuidado capilar

Con presencia en más de 1.500 tiendas en América y Europa, Shakira reafirma su papel como emprendedora global. Su visión combina ciencia, cultura y autenticidad, ofreciendo una experiencia capilar que va más allá del producto: celebra la identidad y la diversidad.

Con Selfridges como aliado estratégico, Isima consolida su entrada al competitivo mercado europeo con una propuesta de belleza consciente, de alto rendimiento y con el sello inconfundible de la artista colombiana.